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Украинской экономике пообещали рекордное падение

Украинской экономике пообещали рекордное падениеФото: Валентин Огиренко / Reuters

Из-за ограничений, введенных на фоне борьбы с коронавирусом, ВВП Украины сократился на десять процентов во втором квартале в годовом выражении. Полностью восстановить экономику страны во втором полугодии не удастся из-за низких доходов и осторожного поведения инвесторов, пишет Reuters со ссылкой на данные инвестиционной компании ICU.

Тем самым в апреле-июне украинская экономика рискует столкнуться с рекордным за последние пять лет падением. В 2015 году ВВП упал на 14,5 процента за аналогичный квартал в результате потери Крыма и вооруженного конфликта на востоке Украины. Эксперты также считают, что негативные последствия карантина удалось частично смягчить благодаря аграрному сектору. Однако в текущем году потребительский спрос и активность инвесторов останутся слабыми.

Спад экономики в третьем квартале составит 5,5 процента, в четвертом — три процента. В первом квартале ВВП сократился на 1,3 процента по сравнению с ростом на 2,9 процента в первом квартале 2019 года.

На днях сообщалось об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, что, по мнению ряда аналитиков, грозит стране банкротством. Дело в том, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов. Однако из-за ухода Смолия Украина не сможет выпустить еврооблигации, которые планировалось разместить на бирже в Лондоне 8 июля.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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