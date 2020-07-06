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Украшения-тату и кастомизированные сумки: смотрим новые лукбуки

Украшения-тату и кастомизированные сумки: смотрим новые лукбуки

В новой подборке изучаем две контрастные коллекции украшений: из бисера, с теплыми воспоминаниями о детстве, и вдохновленные татуировками маори для настоящих городских амазонок. А еще присматриваемся к сумкам. Пока сняли все запреты, можно отправиться в путь: с небольшим чемоданом в небольшое путешествие или хотя бы на пикник в ближайший парк с яркой кастомизированной сумочкой.

1.Beaded Breakfast

Команда бренда свитеров ручной вязки Mirstores представляет новый проект, созданный этой весной в условиях самоизоляции, — марку украшений из бисера под названием Beaded Breakfast.

Принципы у нового монобренда такие же, как и у первого: ручная работа, производство в России, лаконичный дизайн и широкая цветовая палитра.


2.Coccinelle

Итальянский бренд Coccinelle представил новую линию ярких сумок Fenice. Интересно, что аксессуар можно персонифицировать, заказав выписанную вручную монограмму.


3.Akillis

Новая коллекция Tattoo Каролин Гаспар вдохновлена узорами татуировок на коже и продолжает исследовать эстетику этно-рока и искусство татуировки маори.

Модели Tattoo доступны в широком ассортименте: от повседневных украшений до впечатляющих ювелирных изделий высокой бижутерии.


4.Thule

Шведский бренд Thule презентовал первую женскую коллекцию прочных дорожных аксессуаров Thule Spira. В новую коллекцию вошли семь моделей, включая разные варианты предметов ручной клади, чемоданы в сдержанном стиле для коротких и длительных поездок, а также универсальные сумки и рюкзаки для безопасной и комфортной перевозки техники и личных вещей во время путешествия.



5.Eleganzza

Бренд Eleganzza представляет новую летнюю коллекцию аксессуаров, которая получила название I Love You. В нее вошли сумки, рюкзаки, кошельки, платки, перчатки и зонты. В линейке сочетаются как модели с яркими цветочными мотивами, вдохновленные итальянской природой, так и более универсальные модели для городской жизни.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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