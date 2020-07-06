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УлГПУ участвует в системе непрерывной подготовки IT-кадров Ульяновской области

УлГПУ участвует в системе непрерывной подготовки IT-кадров Ульяновской области

В Ульяновске прошла встреча представителей ведущих IT-компаний региона, в которой принял участие ректор Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова Игорь Петрищев. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В рамках встречи было принято решение о необходимости выстраивания единой системы непрерывной подготовки специалистов, куда должны войти как вузовская и довузовская подготовка, так и курсы дополнительного профессионального образования.

Развитием этих направлений активно занимается Ульяновский педагогический университет. В стенах университета с 2018 года действует Детская академия информатики и информационных технологий, где школьников обучают программированию на языках Scratch, Kodu, Python, C++, Java, Assembler, а также проводят занятия по робототехнике с использованием конструкторов «Лего».  Дети обучаются основам компьютерных технологий, созданию сайтов, использованию сетевых сервисов, а также основам фото-, видеосъемки и последующей обработке отснятого материала. Здесь готовят вожатых в области ИКТ для работы с детьми, организуют курсы по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, различным конкурсам по информатике и ИКТ. В марте 2020 года на базе академии прошли обучение студенты – IT-волонтеры, которые сейчас успешно консультируют педагогов по организации дистанционного обучения.  

В прошлом году на базе вуза успешно реализован  проект  – образовательный интенсив «Будь в цифре 25.25», который проводился совместно с Университетом национальной технологической инициативы 20.35. В рамках интенсива студенты окунулись в проектную деятельность, построение индивидуальных образовательных траекторий, формирование своего цифрового профиля.

Также в университете проводятся курсы повышения квалификации для учителей по программам «Современные информационные технологии в преподавании углубленного курса информатики в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования», «Организация дистанционного обучения в цифровой среде вуза и сервисах Интернет» и другим программам.

# Общество
По материалам: edu.ru

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