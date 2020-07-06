Умер Эннио Марриконе

Вадим Карасев

На 92-м году жизни умер известный итальянский композитор Эннио Марриконе. Как передает Коммерсант, ссылаясь на La Repubblica, причиной смерти дважды оскароносного композитора послужило осложнение, ставшее следствием после падения.

Эннио Марриконе коренной житель Рима, родился в 1928 году. Отучившись в консерватории Санта-Сесилия, он получил дипломы по трем классам – композиции, инструментовки и трубы. В 33 года Марриконе начал писать музыку для кино и делать аранжировки. Итальянец стал автором музыки к более чем 400 фильмам и сериалов. А за музыку к фильму «Омерзительная восьмерка» получил Оскар.

Кроме того, был удостоен второй статуэтки за выдающиеся заслуги.