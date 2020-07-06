Умер Эннио Морриконе

Влада Некрасова

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

На 92-м году жизни умер известный итальянский дирижер и композитор Эннио Морриконе.

Легендарный композитор родился 10 ноября 1928 года в Риме. Эннио Морриконе — кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Обладатель двух премий «Оскар»: за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку — к «Омерзительной восьмерке» (2016), 9-кратный лауреат национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за лучшую музыку к фильму, трехкратный лауреат премии «Золотой глобус», 6-кратный лауреат премии BAFTA и многих других.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в возрасте 28 лет умер южнокорейский певец — поп-звезда Йохан (Yohan), настоящее имя которого Ким Йон-Хван.