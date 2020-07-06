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В 2020 году в Пермском крае планируется ввести в эксплуатацию 6 школ на 5,1 тыс. мест

В 2020 году в Пермском крае планируется ввести в эксплуатацию 6 школ на 5,1 тыс. мест

В 2020 году в Пермском крае планируется ввести в эксплуатацию шесть школ на 5123 места, сообщает пресс-служба краевого правительства. 

Объекты появятся в Перми, Березниках, Пермском городском округе, Кочевском муниципальном округе и Чайковском городском округе.

Строительство седьмой школы стартовало в селе Филипповка Кунгурского района. Для региона это рекордный показатель: за аналогичный период прошлого года было начато строительство всего двух школ.
Строительство ведется в рамках государственной программы Пермского края «Образование и молодежная политика». Техническим заказчиком выступает краевое Управление капитального строительства. Сдать школу планируется в 2021 году, в ней смогут обучаться 220 детей.

Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, сейчас дети Филипповки и соседних деревень обучаются в старом деревянном здании 1907 года постройки. В существующей школе нет раздевалки, спортзала, в столовую ребятам приходится ходить в соседнее помещение. Строительство современной школы – долгожданное событие для Филипповки. По словам Дмитрия Махонина, строительство социальных объектов должно продолжаться, несмотря на санитарно-эпидемиологическую обстановку.

# Общество
По материалам: edu.ru

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