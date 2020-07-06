В «Артеке» стартовал онлайн-проект, посвященный кинематографу

Анастасия Иванова

В Международном детском центре «Артек» продолжается стартовавший 1 июля онлайн-проект для детей и взрослых «Кадр 28/дубль 7», посвященный кинематографу, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

В течение 14 дней участники проекта смогут погрузиться в мир кино, узнать о фильмах, снимавшихся в «Артеке», попробовать себя в качестве режиссеров, кинооператоров, сценаристов, продюсеров и актеров. Программа включает встречи со звездами кино и мастер-классы профессионалов индустрии в режиме онлайн, а также творческие задания, игровые задачи.

Каждый день проекта раскрывает новую тему, среди которых – рождение кинематографа, литература и кино, пейзаж как персонаж, кино и семейные ценности, День памяти и славы, «Артеку» – 95.

Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. Он является полноправным членом Международной ассоциации детских лагерей. С 2014 по 2019 год детский центр принял более 180 тыс. детей, включая более 6300 иностранных ребят из 87 стран мира. В 2020 году «Артек» совместно с 87 партнёрскими организациями реализует более 100 тематических образовательных программ технической, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности.

В июне 2020 года «Артек» отметил своё 95-летие. В приуроченном к этому онлайн-проекте «С юбилеем, Артек!» с 3 по 17 июня приняли участие более 23 тысяч детей и взрослых из всех регионов России и 55 стран.