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В Австрии убит блогер — «ичкериец», оскорблявший мать Рамзана Кадырова

В Австрии убит блогер — «ичкериец», оскорблявший мать Рамзана Кадырова

В Австрии арестованы двое чеченцев, подозреваемые в убийстве 4 июля сторонника «Ичкерии» Мамихана Умарова. Умаров был застрелен в городе Герасдорф в Нижней Австрии, сообщает ресурс Vienna Online.

Умаров, которому на момент смерти было 43 года, проживал в Герасдорфе под именем Мартина Б., добивался политического убежища и вел на YouTube блог «Анзор из Вены». В своем блоге Умаров много раз нецензурно выражался на чеченском языке в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова и его семьи, в частности мать главы Чечни Аймани Кадырову.

По стилистике «Анзор из Вены» мало чем отличался от блога «ичкерийца» из Бельгии Имрана Алиева, более известного в интернете как Мансур Старый. Имран Алиев был убит в январе в Лилле во Франции. Антироссийская чеченская диаспора считает, что Алиев был убит якобы по приказу главы Чечни Рамзана Кадырова — как месть Алиеву за то, что блогер в интернете оскорблял семью Кадырова.

Вероятные убийцы Мамихана Умарова находятся тюрьме округа Корнойбург, куда входит Герасдорф. Австрийская полиция не разглашает имен подозреваемых. Корнойбургская окружная прокуратура в воскресенье, 5 июля, наложила запрет на огласку какой-либо информации о подозреваемых и о возможных причинах убийства «ичкерийца» Умарова. Известно, что одному подозреваемому 47 лет.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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