В Днепропетровской области облили краской офис "Оппозиционной платформы"

Влада Некрасова

Общественную приемную украинской парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в городе Каменское Днепропетровской области неизвестные облили краской, повредили вывеску и фасад здания, сообщила в понедельник руководитель приемной Татьяна Чередник.

Ранее сообщения о нападениях на приемные партии "Оппозиционная платформа" поступали из Краматорска, Киева, Харькова и Полтавы.