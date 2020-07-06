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В Днепропетровской области облили краской офис "Оппозиционной платформы"

В Днепропетровской области облили краской офис "Оппозиционной платформы"
Общественную приемную украинской парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в городе Каменское Днепропетровской области неизвестные облили краской, повредили вывеску и фасад здания, сообщила в понедельник руководитель приемной Татьяна Чередник.

Ранее сообщения о нападениях на приемные партии "Оппозиционная платформа" поступали из Краматорска, Киева, Харькова и Полтавы.

# В мире
По материалам: ria.ru

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