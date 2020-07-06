В Европе провели «уникальную» операцию против транснациональных ОПГ

Алексей Вольцев

На минувшей неделе правоохранительные органы Франции, Нидерландов и Великобритании отчитались о завершении беспрецедентной по масштабу и успеху операции против транснациональных преступных группировок. Службам безопасности трёх стран удалось взломать систему зашифрованной коммуникации EncroChat, которой пользовались организованные преступные группировки (ОПГ). В ходе операции задержаны сотни человек, изъяты тонны наркотиков и десятки миллионов наличности, передаёт Международное французское радио (RFI).

Об успехе масштабной операции, которая проводилась в последние месяцы, было объявлено 2 июля. Совместную пресс-конференцию в Гааге, в штаб-квартире европейского агентства Eurojust (Евроюст), дали руководители правоохранительных органов Франции и Нидерландов. 3 июля о своей части работы отчиталось в Великобритании Национальное агентство по борьбе с преступностью NCA (National Crime Agency).

В ходе операции правоохранители получили доступ к переговорам преступников, получив беспрецедентный объём информации о наркотрафике, отмывании денег, рэкете, подготовке убийств или похищений. Предотвращены многочисленные преступления, задержаны сотни человек, ликвидированы подпольные нарколаборатории, изъято оружие и крупные суммы наличных.

«Уникальной» назвала операцию глава полиции Нидерландов Жаннин ван ден Берг, отметив на пресс-конференции в Гааге, что полицейские прослушивали переговоры и читали сообщения преступников в реальном времени. Глава Национального департамента уголовных расследований Нидерландов Энди Крааг указал, что для получения такого объёма информации классическими методами полиции понадобились бы годы работы.

Указывается, что взломав сервис EncroChat, правоохранители воспользовались «слепой уверенностью преступников в надёжности шифрования коммуникации» и их «свободными разговорами». В ходе операции удалось перехватить и расшифровать «более 100 миллионов» разговоров преступников и сообщений, которыми они обменивались. Французским специалистам Национальной жандармери удалось внедрить в систему шпионскую программу, которая проработала несколько месяцев.

13 июня компания EncroChat, осознав масштаб хакерской атаки, объявила о сворачивании своей деятельности. Пользователям было разослано сообщение с советом «отключить и уничтожить» свои телефоны: «Сегодня наш домен незаконно захватили государственные структуры… Из-за уровня сложности атаки и вредоносного кода мы больше не можем гарантировать безопасность вашего устройства».

Использование специальных телефонов системы связи EncroChat было зафиксировано во Франции ещё в 2017 году, сообщили на пресс-конференции в Гааге прокурор Кароль Этьен и замглавы уголовного розыска Национальной жандармерии Жан-Филипп Лекуф.

Криптомессенджером занялся Институт криминологических исследований французской жандармерии. Расследование началось в 2018 году на севере Франции, в Лилле, где были размещены серверы компании EncroChat, предоставлявшей услуги зашифрованной и анонимной связи. В 2019 году Франция обратилась за поддержкой в европейские агентства Евроюст и Европол, а к работе подключились правоохранители Нидерландов.

В 2020 году платформа EncroChat обслуживала порядка 50 000 телефонов. Десять тысяч из них использовались на территории Великобритании, которая также приняла участие в операции под кодовым названием Venetic. Клиентами платформы EncroChat почти исключительно (по данным полиции, «на 90%, а то и на все 100%») были люди, связанные с преступным миром. Французские спецслужбы пока отказались раскрыть все детали полицейской операции, которая продолжается в крупнейшей стране Западной Европы с использованием полученной информации. Прокурор Кароль Этьен только сообщила, что задержания произведены в Испании, Швеции и Норвегии.

Полиция Нидерландов объявила о задержании «более 100 подозреваемых», изъятии 8 тонн кокаина и 1,2 тонны метамфетаминов, ликвидации 19 подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков. В ходе операции изъяты «десятки единиц огнестрельного оружия» и «порядка 25 миллионов евро наличными».

В Великобритании NCA отчиталось о задержании 746 человек. Изъято 54 миллиона фунтов стерлингов наличными, более двух тонн наркотиков (в т.ч. полторы тонны кокаина), 77 единиц оружия, а также 55 автомобилей премиум-класса.

Платформа зашифрованной коммуникации EncroChat работала легально, предлагая услуги анонимной связи. Клиентам предлагали полностью модифицированные телефоны с операционной системой Android и аппараты Blackberry. Устройства и SIM-карты не имели привязки к учётной записи клиента и приобретались в условиях, гарантирующих невозможность отследить их происхождение. На аппаратах отсутствовали камера, микрофон, GPS-модуль и USB-порт. На телефонах были установлены две операционные системы: наряду с обычной системой Android имелся скрытый интерфейс системы EncroChat. Платформа предоставляла криптомессенджер и программу для VoIP-звонков (IP-телефония через Интернет). Трафик шёл через собственные серверы EncroChat. Телефоны имели функцию автоматического удаления сообщений, а также быстрого и полного обнуления устройства при вводе специального PIN-кода. Специальный аппарат продавался за 1000 евро, полугодовой абонемент стоил 1500 евро. Официально компания предлагала свои услуги людям, которым необходима полная конфиденциальность коммуникации по профессиональным причинам (юристам, адвокатам, журналистам-расследователям и др.).