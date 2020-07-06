В ФСВТС не исключили возможности бартера в сделках на рынке вооружения

Анастасия Иванова

Россия может использовать бартер при сделках в рамках военно-технического сотрудничества, но только в качестве исключения, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Во времена СССР такие варианты сотрудничества действительно практиковались. Однако современные реалии диктуют иные условия. Мировой рынок вооружения – это такой же рынок, существующий по экономическим законам, а торговля все-таки предполагает продажу товара, а не обмен", - сказал Шугаев в интервью сербскому онлайн-ресурсу "Глас явности".

При этом, отметил он, нельзя отрицать, что, поскольку США и некоторые другие страны продолжают практиковать антироссийские санкции как инструмент давления на наших партнеров, использование бартера "вновь становится жизнеспособной альтернативой".

"И все же в обозримой перспективе не думаю, что мы будем активно тиражировать этот вариант, и он скорее останется исключением", - добавил глава ФСВТС.