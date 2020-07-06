В Гороховце археологи нашли погребения XII века

Вадим Карасев

Ученые из Института археологии РАН обнаружили большое количество средневековых погребений под дорожками парка в городе Гороховец во Владимирской области. По сохранившимся деталям одежды и украшениям археологи определили, что захоронения относятся к XII веку. О результатах раскопок сообщается в пресс-релизе Института археологии РАН.

«Гороховец мало изучен в археологическом отношении. Каждое новое исследование приносит находки, которые помогают понять, как развивалась культура на восточных рубежах Владимиро-Суздальской земли в XII — начале XIII века. Могильник на Пужаловой горе должен быть сохранен как важнейший элемент исторического ландшафта Гороховца, документирующий начальные этапы становления этого города и представляющий в современной городской среде почти в первозданном виде восточнославянские погребальные памятники, сочетающие в себе языческие и христианские традиции», — говорит директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров.

Гороховецкий курганный могильник состоит из 105 курганов, расположенных на территории городского парка на Пужаловой горе, это один из самых восточных курганных могильников древнерусского ареала. Он представляет собой редкий случай прекрасной сохранности курганных насыпей, составляющих единый ансамбль в черте современного города. Курганный погребальный обряд, опирающийся на языческие верования, бытовал у восточных славян почти до XIII века. Во второй половине XII века традиция сооружения курганов исчезла во многих регионах, в том числе в центре Северо-Восточной Руси, в округе Суздаля и Владимира. Как полагают исследователи, древнерусские курганы XI–XIII веков принадлежали, в основном, сельским жителям.

Археологи трижды проводили раскопки некрополя: в 1956, 1976 и 2015 году, и каждый раз исследовали по два кургана. Под ними были обнаружены могилы, характер захоронений в которых указывал, что погребения были сделаны в XII — начале XIII века, когда под влиянием христианских обычаев в могилы уже редко клали бытовые вещи и металлические украшения. Однако более точных оснований для определения времени существования некрополя ранее получить не удавалось.

Чтобы сохранить уникальный исторический ландшафт с курганными насыпями, утраченный в большинстве других старых городов, в 2015 году было принято решение отказаться от дальнейших раскопок некрополя. В том же году был создан детальный план курганного могильника, который стал основой для включения этой территории в список объектов археологического наследия.

В 2018 году одним из победителей Всероссийского конкурса по благоустройству городской среды стал проект Гороховца. Благоустройство парка неожиданно дало возможность провести археологические исследования территории памятника на общей площади около 1000 квадратных метров, включая зоны между курганами. Весной 2020 года отряд Волжской экспедиции ИА РАН под руководством Сергея Милованова и Алексея Щапова обнаружил 24 погребения, скрытых под парковой аллеей. Часть из них находилась под курганными насыпями, которые ранее были полностью снивелированы при устройстве парка, также в пространстве между курганами впервые были обнаружены грунтовые могилы. Захоронения представляли собой прямоугольные ямы, на дне которых были найдены останки погребенных. Умершие были похоронены головой на запад, со сложенными на груди или в районе живота руками, в деревянных гробах: археологи нашли следы древесного тлена на дне могильных ям и железные гвозди. Большинство погребений располагалось группами из двух или трех захоронений — вероятно, рядом хоронили членов одной семьи.

Впервые при исследовании некрополя на Пужаловой горе археологи нашли в погребениях артефакты, которые дают возможность точно датировать погребения серединой XII — началом XIII века — временем основания Гороховца. В двух мужских захоронениях были найдены металлические пуговки. В пяти женских погребениях найдены височные кольца, в одном из них — два плетеных перстня и браслет, изготовленные из цветного металла. В одном из детских погребений археологи нашли ожерелье из стеклянных бусин и подвески-лунницы.

«Древнерусские насельники Гороховца начали возводить курганы на Пужаловой горе в тот период, когда курганы уже перестали быть нормой в старых очагах восточнославянского расселения. Здесь мы видим параллельное существование и курганных, и грунтовых погребений, и это интересный штрих к пониманию особенностей средневекового погребального обряда, — отметил Николай Макаров. — Возможно, на периферии Владимиро-Суздальской земли, на территориях, осваивавшихся древнерусским населением в середине — второй половине XII века, этот обряд, создававший на новых землях традиционные исторические формы некрополей, имел особое символическое значение».