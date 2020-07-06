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В Хмельницком задержали налоговиков, которые "сливали" информацию из баз данных (фото)

В Хмельницком задержали налоговиков, которые "сливали" информацию из баз данных (фото)

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Служба безопасности Украины блокировала канал утечки персональных данных из баз Государственной фискальной службы, который организовал бывший сотрудник Главного управления фискальной службы в Хмельницкой области после выхода в отставку. Напомним, ранее на Прикарпатье обнаружили, что пограничники продавали информацию из баз данных представителям криминалитета.

Как сообщила пресс-служба СБУ, экс-силовик организовал преступную группу, в которую привлек действующих фискалов.

Организатора схемы задержали в момент передачи информации очередному заказчику. Дома у него и у его подельников изъяли компьютеры и флэш-накопители, на которой содержалась информация с ограниченным доступом.

Оперативное фото

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В настоящее время проверяется версия об использовании указанного канала террористами из «ЛДНР».

Организатору нелегальной схемы сообщили о подозрении. Ему грозит от 2 до 6 лет за решеткой. Ведется следствие.

Напомним, в апреле в Telegram появились боты, торгующие личными данными украинцев, а, а мае украинцев потрясла новость о том, что в сеть слили базу данных всех водителей.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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