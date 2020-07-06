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В Ираке обстреляли американское посольство

В Ираке обстреляли американское посольствоФото: Pixabay.com

В Ираке обстреляли ракетами посольство США, которое находится в так называемой «зеленой зоне» Багдада. Это произошло через несколько часов после проведения на территории посольства испытаний зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Rudaw.

Испытания вызвали недовольство со стороны Ирака. В частности, вице-спикер парламента Хасан аль-Кааби и глава комитета по безопасности и обороне в парламенте Мухаммед Аль Рида расценили такой шаг как провокацию.

Госдепартамент США заявил, что в курсе ситуации. В беседе с РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон считает случившееся угрозой. «Это опасность не только для нас, но и для правительства Ирака, соседних дипломатических миссий и жителей бывшей международной зоны и окружающих кварталов», — добавил он.

В середине июня возле американского посольства в Багдаде упало четыре ракеты. Были слышны взрывы, в здании дипмиссии сработала сигнализация. О пострадавших не сообщалось.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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