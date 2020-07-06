В Краснодарском крае арестована подозреваемая в убийстве 9-летнего мальчика

Влада Некрасова

Следователи полагают, что 28-летняя женщина задушила пришедшего к ней в гости мальчика из-за того, что он сильно шумел. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«Была установлена причастность 28-летней сожительницы дяди пропавшего мальчика к его убийству, и она была задержана. Со слов обвиняемой, днем 10 мая 2019 года малолетний пришел к ней домой на улицу Богатырскую. Находясь в домовладении, мальчик громко слушал музыку, чем мог разбудить спавших детей женщины. Обвиняемая стала предъявлять мальчику претензии по данному поводу, в связи с чем между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленница задушила малолетнего мальчика. В последующем она скрыла следы совершенного преступления», — говорится в сообщении.

Мальчик исчез 10 мая 2019 года. В тот день около 13 часов ребенок вышел из дома в станице Баговской и не вернулся. Тогда же и было возбуждено уголовное дело.

Женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение или смертная казнь. Суд избрал в качестве меры пресечения для обвиняемой содержание под стражей, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.