Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Кремле не подтвердили скорое вхождение ЛНР и ДНР в состав России

В Кремле не подтвердили скорое вхождение ЛНР и ДНР в состав России

В Кремле не подтвердили скорое вхождение ЛНР и ДНР в состав России

Первый премьер-министр ДНР, глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай анонсировал скорое юридическое присоединение республик Донбасса к России.

Об этом он заявил в ходе съезда российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге 4 июля.

«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации — де-факто они уже являются частью РФ — а станут таковой и де-юре», — сказал Бородай.

На это заявление отреагировали в Кремле. Эту реакцию 6 июля озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который данную информацию не подтвердил.

«Что касается шагов де-факто в сторону России, то мне об этом ничего неизвестно, какой-либо информацией на этой счет я не владею», — приводит его слова РБК.

При этом кремлевский спикер напомнил, что российская сторона продолжает оказывать республикам гуманитарную помощь. Кроме того, многие их жители получили российское гражданство. Это решение было принято по гуманитарным соображениям, подчеркнул он.

Песков также констатировал, что поддержка России Донбассу необходима, поскольку «мы существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины».

Ранее ИА Newstes сообщало, что Минский переговорный процесс зашел в тупик из-за позиции Киева, и теперь дальнейшая судьба республик Донбасса будет решаться уже без участия Украины.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Президент Армении посетил отряд российских пограничников
Президент Армении посетил отряд российских пограничников
Клишас прокомментировал поправку о сокращении числа судей КС
Клишас прокомментировал поправку о сокращении числа судей КС
Иран заявил о значительном ущербе из-за взрыва на ядерном объекте
Иран заявил о значительном ущербе из-за взрыва на ядерном объекте
Завершившаяся в ДР Конго эпидемия лихорадки Эбола стала второй в истории по числу жертв
Завершившаяся в ДР Конго эпидемия лихорадки Эбола стала второй в
Трамп заявил о снизившейся смертности от коронавируса
Трамп заявил о снизившейся смертности от коронавируса
"Новый клип?": Илья Прусикин заинтриговал подписчиков образом Битлджуса
"Новый клип?": Илья Прусикин заинтриговал подписчиков образом
В Кремле не подтвердили скорое вхождение ЛНР и ДНР в состав России
В Кремле не подтвердили скорое вхождение ЛНР и ДНР в состав России
Лунный день сегодня 6 июля 2020 года
Лунный день сегодня 6 июля 2020 года
В ФСВТС не исключили возможности бартера в сделках на рынке вооружения
В ФСВТС не исключили возможности бартера в сделках на рынке вооружения
Китай принялся за угрозы Британии после отказа считать его другом
Китай принялся за угрозы Британии после отказа считать его другом
Озвучены реальные расходы Германии на размещение американской армии
Озвучены реальные расходы Германии на размещение американской армии
Лукашенко пригласил Назарбаева в Белоруссию
Лукашенко пригласил Назарбаева в Белоруссию

Топ на сегодня

За сутки в России выявлено 6611 заразившихся Covid-19, умерли 135 человек
За сутки в России выявлено 6611 заразившихся Covid-19, умерли 135
Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании геев в Чечне, новая должность Шнурова и не только
Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
В Польше разбился спортивный самолет
В Польше разбился спортивный самолет
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы

Еще по теме

Экс-премьер ДНР предсказал скорое вхождение республики в состав России
Бородай рассказал о работе Союза добровольцев Донбасса
Песков: Россияне из «кремлевского списка» де-факто названы врагами США
В Кремле положительно оценили открытие Сурковым памятника героям Донбасса