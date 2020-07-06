В Кремле не подтвердили скорое вхождение ЛНР и ДНР в состав России

Анастасия Иванова

Первый премьер-министр ДНР, глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай анонсировал скорое юридическое присоединение республик Донбасса к России.

Об этом он заявил в ходе съезда российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге 4 июля.

«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации — де-факто они уже являются частью РФ — а станут таковой и де-юре», — сказал Бородай.

На это заявление отреагировали в Кремле. Эту реакцию 6 июля озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который данную информацию не подтвердил.

«Что касается шагов де-факто в сторону России, то мне об этом ничего неизвестно, какой-либо информацией на этой счет я не владею», — приводит его слова РБК.

При этом кремлевский спикер напомнил, что российская сторона продолжает оказывать республикам гуманитарную помощь. Кроме того, многие их жители получили российское гражданство. Это решение было принято по гуманитарным соображениям, подчеркнул он.

Песков также констатировал, что поддержка России Донбассу необходима, поскольку «мы существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины».

Ранее ИА Newstes сообщало, что Минский переговорный процесс зашел в тупик из-за позиции Киева, и теперь дальнейшая судьба республик Донбасса будет решаться уже без участия Украины.