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В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1841

В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1841
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1841, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены пять случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1547 человек, 79 умерли.

За воскресенье в республике провели 1149 тестов на коронавирус, за все время – 443 391.


ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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