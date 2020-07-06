В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1841
Сегодня, 12:24 Лидия Мартынова
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1841, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены пять случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1547 человек, 79 умерли.
За воскресенье в республике провели 1149 тестов на коронавирус, за все время – 443 391.
ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
По материалам: ria.ru