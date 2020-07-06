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В Москве отвергли возможность второй волны коронавируса

В Москве отвергли возможность второй волны коронавирусаФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вторая волна коронавируса в Москве невозможна. Об этом заявил вирусолог Павел Волчков в интервью «Известиям».

В Москве, по официальной информации, антитела есть у 20 процентов обследованных граждан. Однако, согласно новым данным, людей с T-клеточным иммунитетом в популяции в 2-3 раза больше, чем тех, у кого выявлены IgG-антитела. Таким образом можно предположить, что 40-60 процентов жителей столицы выработали иммунитет к коронавирусу.

«Для многомиллионной Москвы сегодняшние цифры в районе 700 новых зараженных в день говорят о том, что [иммунитет] сформировался. Если бы у нас действительно было всего 20 процентов жителей с иммунитетом, то при открытых ресторанах и магазинах следовало бы ожидать гораздо большего количества инфицированных», — объяснил Волчков.

По прогнозу вирусолога, ежедневный прирост инфицированных в столице начнет снижаться и к концу августа достигнет нулевых значений. К этому же сроку иммунитет выработается у 80-90 процентов москвичей.

Ранее мэр Москвы Сергея Собянин, комментируя вторую волну пандемии, усомнился в реалистичности этого сценария развития событий. Он выразил надежду на появление вакцины.

В России за последние сутки было выявлено 6736 заболевших, их них в Москве — 650. Общее число зараженных в России превысило 681 тысячу, при этом на столицу приходится треть от всех инфицированных. Из них более 450 тысяч выздоровели, свыше 10,1 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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