В Москве состоится форум «Здоровье нации – основа процветания России»

Влада Некрасова

В Минздраве РФ состоялось очередное заседание оргкомитета Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России».

Центральная тема форума – охрана и укрепление здоровья населения РФ в условиях новых вызовов.

В рамках заседания было принято решение о проведении с 11 по 13 августа в Москве форума, который станет первым специализированным конгрессно-выставочным мероприятием в сфере охраны здоровья после снятия ограничительных мер в городе Москве. Стратегическим медиапартнером Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» выступает МИА «Россия сегодня», генеральным медиапартнером – газета «Известия».

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил важность обсуждения в этом году на форуме программ вакцинации, сокращения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, продвижения здорового образа жизни, а также вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом. Президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия предложил использовать площадку форума для конструктивного обсуждения полученного опыта для дальнейшего развития всех направлений здоровьесбережения граждан России.

Заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк в своем выступлении рассказал, что сегодня одним из основных направлений развития системы общего образования является укрепление здоровья детей.

Он информировал, что на выставочных стендах Минпросвещения будут представлены международный детский центр «Артек» и всероссийский детский центр «Океан», в том числе их сетевые образовательные модули и программы, направленные на формирование здорового образа жизни детей и подростков.

Также будет презентован совместный с НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева проект «УчимЗнаем», включающий модели обучения детей, находящихся на длительном лечении, и новые площадки в субъектах РФ.

Институт управления образованием РАО представит проект «Курс здорового питания», посвященный результатам системных и масштабных исследований организации питания как в дошкольных, так и в общеобразовательных организациях всех 85 субъектов РФ. А Институт возрастной физиологии РАО – образовательную программу «Разговор о правильном питании» и программу «Все цвета, кроме черного».

Также Минпросвещения проведет серию круглых столов, на которых будут обсуждаться вопросы здоровьесберегающей среды в цифровой инклюзивной школе и обновления содержания таких учебных предметов, как физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.