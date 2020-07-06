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В Петербурге не планируют возвращать ограничения из-за нового роста заболеваемости коронавирусом

В Петербурге не планируют возвращать ограничения из-за нового роста заболеваемости коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Несмотря на увеличение случаев заражения коронавирусом в Петербурге, Роспотребнадзор пока не намерен заново вводить недавно снятые противоэпидимические ограничения. Об этом заявила «Интерфаксу» главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

Хотя именно с постепенным возвращением к обычному образу жизни она и связала вспышку заболеваемости: «Послабления введены, жители почувствовали тепло, сняли маски», — пояснила она.

Весь июнь количество подтверждённых случаев коронавируса в Петербурге постепенно снижалось, а к концу месяца стабилизировалось на уровне 210-220 человек в день. Однако с наступлением июля ситуация стала ухудшаться — уже выявляли около 260 положительных тестов на вирус. А 6 июля объявили, что  суточный прирост составил 280 человек.

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По материалам: pnp.ru

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