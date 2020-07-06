В Подмосковье возобновляют работу учреждения дополнительного образования

Алексей Вольцев

В Подмосковье возобновляют работу учреждения дополнительного образования, сообщает Министерство образования Московской области.

«Кружки и секции будут открыты в соответствии с принятым стандартом: регулярная уборка и дезинфекция помещений; ежедневные «утренние фильтры»; соблюдение дистанции при рассадке», – сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она добавила, что совместное пребывание детей из разных кружков на спортивных и игровых площадках, в коридорах, вестибюлях и иных помещениях будет исключено. Данные меры приняты для безопасности обучающихся.