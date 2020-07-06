Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Подмосковье возобновляют работу учреждения дополнительного образования

В Подмосковье возобновляют работу учреждения дополнительного образования

В Подмосковье возобновляют работу учреждения дополнительного образования

В Подмосковье возобновляют работу учреждения дополнительного образования, сообщает Министерство образования Московской области. 

«Кружки и секции будут открыты в соответствии с принятым стандартом: регулярная уборка и дезинфекция помещений; ежедневные «утренние фильтры»; соблюдение дистанции при рассадке», – сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она добавила, что совместное пребывание детей из разных кружков на спортивных и игровых площадках, в коридорах, вестибюлях и иных помещениях будет исключено. Данные меры приняты для безопасности обучающихся.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

За сутки в России выявлено 6611 заразившихся Covid-19, умерли 135 человек
За сутки в России выявлено 6611 заразившихся Covid-19, умерли 135
В «Артеке» стартовал онлайн-проект, посвященный кинематографу
В «Артеке» стартовал онлайн-проект, посвященный кинематографу
В Подмосковье возобновляют работу учреждения дополнительного образования
В Подмосковье возобновляют работу учреждения дополнительного
Суда «Газпрома» для трубоукладчиков довели до «Северного потока — 2»
Суда «Газпрома» для трубоукладчиков довели до «Северного потока — 2»
Гарик Харламов похудел после объявления о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов похудел после объявления о разводе с Кристиной Асмус
Элджею разрешили приезжать на Украину
Элджею разрешили приезжать на Украину
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 6 по 12 июля 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 6 по 12 июля 2020 года
Фотосессия и прогулка на лошадях: Оксана Самойлова и Джиган провели время вместе с детьми в конном клубе
Фотосессия и прогулка на лошадях: Оксана Самойлова и Джиган провели
На выборы губернатора Пермского края заявился третий самовыдвиженец
На выборы губернатора Пермского края заявился третий самовыдвиженец
Цены на бензин в России защитили от снижения
Цены на бензин в России защитили от снижения
Джуди Денч на карантине снимала с внуком ролики для TikTok
Джуди Денч на карантине снимала с внуком ролики для TikTok
Премьер Молдавии считает, что парламент должен быть распущен
Премьер Молдавии считает, что парламент должен быть распущен

Топ на сегодня

Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании геев в Чечне, новая должность Шнурова и не только
Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
В Польше разбился спортивный самолет
В Польше разбился спортивный самолет
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180

Еще по теме

Захарова обозначила основные достижения сферы образования в МО
В Подмосковье более 1,8 тысячи сирот нашли семьи в 2019 году
Государство профинансирует персональные сертификаты для занятий в секциях и кружках
В Подмосковье более 10 тысяч выпускников 3 июля сдадут ЕГЭ