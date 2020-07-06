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В Польше обещают усилить безопасность и защиту прав заробитчан

В Польше обещают усилить безопасность и защиту прав заробитчан

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Опасения столкнуться с критической ситуацией в экономике без украинских трудовых мигрантов вынуждает власти Польши искать новые пути привлечения украинцев в свою страну.

В частности, в министерстве сельского хозяйства намерены провести со своими украинскими коллегами переговоры о расширении гарантий и соблюдении прав заробитчан.

Об этом заявил министр сельского хозяйства соседней страны Ян Кшиштоф Ардановский, передает Польское радио.

Во время субботнего визита в Александрове-Куявском глава польского аграрного ведомства подчеркнул, что приезды тысяч граждан Украины на работу в Польшу «создают замечательные возможности для укрепления дружественных отношений обеих стран и народов».

«Возможно, понадобится международный договор, который расширял бы гарантии, увеличивал безопасность, заботу и соблюдение прав украинских работников. Все это будет предметом международных переговоров», — заявил министр.

Также Ян Кшиштоф Ардановский добавил, что Польша — активный сторонник прозападного курса Украины и осуждает российскую агрессию на востоке этой страны.

«Между Польшей и Украиной развиваются хорошие политические и экономические отношения. Давнее прошлое, как уходящее вглубь веков, так и то, на жестокость которого повлияла Вторая мировая война, не могут быть забыты, но они должны научить нас делать выводы. Чтобы наши два народа никогда уже не пошли друг против друга. Чтобы помня взаимно причиненные страдания, мы могли вместе строить общее хорошее будущее», — сказал министр сельского хозяйства и развития села Польши.

По мнению Яна Кшиштофа Ардановского, лучшего времени для таких дружественных взаимоотношений не найти. Министр отметил, что тысячи украинцев, работающих в Польше, пользуются уважением и высоко ценятся за честность, усердие и трудолюбие.

Поэтому, похоже, у украинских трудовых мигрантов может появиться надежда на реальную правовую защищенность в соседней Польше.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что уже сейчас украинских заробитчан будут бесплатно тестировать на COVID-19 в Польше за счет государства.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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