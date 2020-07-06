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В Приморье детские лагеря начнут работу с 15 июля

В Приморье детские лагеря начнут работу с 15 июля

В Приморье детские лагеря начнут работу с 15 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования Приморского края Наталью Бондаренко.

«Планируется начать работу детских лагерей с 15 июля. Отдыхать только в своем регионе. Даже наш лагерь «Океан», который является международным, в этом году будет принимать детей только из Приморского края», – сказала Бондаренко.

Она уточнила, что лагерям за три дня до открытия необходимо получить разрешение главного санитарного врача.

# Общество
По материалам: edu.ru

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