В Приморье детские лагеря начнут работу с 15 июля

Лидия Мартынова

В Приморье детские лагеря начнут работу с 15 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования Приморского края Наталью Бондаренко.

«Планируется начать работу детских лагерей с 15 июля. Отдыхать только в своем регионе. Даже наш лагерь «Океан», который является международным, в этом году будет принимать детей только из Приморского края», – сказала Бондаренко.

Она уточнила, что лагерям за три дня до открытия необходимо получить разрешение главного санитарного врача.