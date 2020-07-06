В пробе биатлонистки Зайцевой нашли мужскую ДНК

Вадим Карасев

В одной из допинг-проб российской биатлонистки Ольги Зайцевой обнаружена ДНК двух человек. Одна ДНК принадлежит ей самой, а вторая – мужчине. Подробности антидопингового разбирательства сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Данная допинг-проба датирована октябрем 2014 года. Международный олимпийский комитет посчитал это доказательством нарушения спортсменкой антидопинговых правил и пожизненно дисквалифицировал ее. Были аннулированы результаты Зайцевой на Олимпиаде в Сочи 2014 года, в том числе российская команда лишилась серебра в женской эстафете.

Как сообщило Der Spiegel, сейчас выяснилось, что мужская ДНК, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу. Зайцева подтвердила, что пыталась забеременеть в то время, и ДНК ее мужа могла попасть в пробу, потому что супруги незадолго до этого занимались сексом.

Ольга призналась, что была шокирована, когда узнала об обнаружении в ее пробе ДНК мужчины.





Слушания по апелляциям на решение МОК о дисквалификации Зайцевой и еще двух российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой прошли в Спортивном арбитражном суде (CAS) в марте этого года в закрытом режиме из-за коронавируса. Решение суда до сих пор не озвучено, сообщает sports.ru.

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