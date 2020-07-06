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В Пскове суд вынес журналистке обвинительный приговор за оправдание терроризма

В Пскове суд вынес журналистке обвинительный приговор за оправдание терроризма

Военный суд в Пскове признал журналистку Прокопьеву виновной в преступлении, предусмотренном ст. 205.2 УК – публичное оправдание терроризма, передает РИА Новости.

В пятницу в ходе прений на заседании суда гособвинитель запросил для подсудимой 6 лет колонии и запрета после освобождения заниматься журналистикой в течении 4-х лет. Однако судья, видимо, посчитал такое наказание излишне суровым и приговорил Прокопьеву к штрафу в полмиллиона рублей.

Свою вину осужденная так и не признала. По ее словам, целью статьи было не оправдать теракт, совершенный в вестибюле здания архангельского управления ФСБ в 2018-м, а разобраться в причинах, приведших к его совершению.

Напомним, в ноябре упомянутого года Прокопьева в эфире радио «Эхо Москвы» изложила свою точку зрения на теракт, произошедший несколькими днями ранее. Затем данный материал в форме статьи был опубликован «Псковской лентой новостей». Впоследствии оба издания были оштрафованы (каждое на 350 тыс. руб.), а материалы удалены. Против самой журналистки возбудили дело.

Самоподрыв в здании силового ведомства в конце октября 2018-го совершил 17-летний студент местного техникума. В результате террорист погиб, а трое сотрудников ФСБ получили ранения. За час до произошедшего юноша бездоказательно обвинил в соцсетях ФСБ в фальсификации дел и пытках.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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