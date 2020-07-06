В России подсчитали уровень бедности

Вадим Карасев

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Среднее соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг (уровень бедности) в России составило 1,65. Дополнительным показателем считалась доля населения за чертой бедности. Соответствующие результаты представили эксперты РИА Новости на основе данных Росстата.

При этом в 65 регионах значения получились ниже среднероссийского уровня, а в 20 субъектах федерации — выше среднего. Самые высокие показатели оказались в Ямало-Ненецком (3,11) и Ненецком автономных округах (2,92), Москве (2,4), Чукотском автономном округе (2,27) и Магаданской области (2,26). Высокие показатели также зарегистрированы в Сахалинской области (2,22), Ханты-Мансийском автономного округе – Югре (2,17), Московской области (2,08) и Санкт-Петербурге (2,05).

Последнее место в рейтинге заняла республика Тыва с результатом 0,97. В числе худших по уровню бедности регионов также оказались Курганская область, Карачаево-Черкессия, Ингушетия, Калмыкия и Алтай.

В целом уровень бедности в России по итогам 2019 года составил 12,3 процента — доходы ниже прожиточного минимума получают около 18 миллионов граждан. Доходы менее половины от прожиточного минимума получают 1,9 процента населения. В 17 субъектах федерации доля бедного населения составляет менее 10 процентов.

Наименьшая доля бедных в современной истории России была зафиксирована в 2012 году (10,8 процента или 15,5 миллиона человек). Однако по сравнению с 2000 годом число бедных людей уменьшилось в 2,3 раза.