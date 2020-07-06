Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России подсчитали уровень бедности

В России подсчитали уровень бедностиФото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Среднее соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг (уровень бедности) в России составило 1,65. Дополнительным показателем считалась доля населения за чертой бедности. Соответствующие результаты представили эксперты РИА Новости на основе данных Росстата.

При этом в 65 регионах значения получились ниже среднероссийского уровня, а в 20 субъектах федерации — выше среднего. Самые высокие показатели оказались в Ямало-Ненецком (3,11) и Ненецком автономных округах (2,92), Москве (2,4), Чукотском автономном округе (2,27) и Магаданской области (2,26). Высокие показатели также зарегистрированы в Сахалинской области (2,22), Ханты-Мансийском автономного округе – Югре (2,17), Московской области (2,08) и Санкт-Петербурге (2,05).

Последнее место в рейтинге заняла республика Тыва с результатом 0,97. В числе худших по уровню бедности регионов также оказались Курганская область, Карачаево-Черкессия, Ингушетия, Калмыкия и Алтай.

В целом уровень бедности в России по итогам 2019 года составил 12,3 процента — доходы ниже прожиточного минимума получают около 18 миллионов граждан. Доходы менее половины от прожиточного минимума получают 1,9 процента населения. В 17 субъектах федерации доля бедного населения составляет менее 10 процентов.

Наименьшая доля бедных в современной истории России была зафиксирована в 2012 году (10,8 процента или 15,5 миллиона человек). Однако по сравнению с 2000 годом число бедных людей уменьшилось в 2,3 раза.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
Режиссер фильма "Доктор Сон" рассказал о своем новом проекте
Режиссер фильма "Доктор Сон" рассказал о своем новом проекте
В России подсчитали уровень бедности
В России подсчитали уровень бедности
Иранского журналиста приговорили к смертной казни
Иранского журналиста приговорили к смертной казни
Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
В Европе провели «уникальную» операцию против транснациональных ОПГ
В Европе провели «уникальную» операцию против транснациональных ОПГ
Пилоты "Формулы-1" отказываются преклонять колено из солидарности в борьбе с расизмом
Пилоты "Формулы-1" отказываются преклонять колено из солидарности в
В Москве отвергли возможность второй волны коронавируса
В Москве отвергли возможность второй волны коронавируса
Путин дал оценку принятым поправкам к Конституции России
Путин дал оценку принятым поправкам к Конституции России
Заводские испытания второй "Варшавянки" для ТОФ завершатся в июле
Заводские испытания второй "Варшавянки" для ТОФ завершатся в июле
В Австрии убит блогер — «ичкериец», оскорблявший мать Рамзана Кадырова
В Австрии убит блогер — «ичкериец», оскорблявший мать Рамзана Кадырова
Звездный Instagram: дачные радости и фото с любимыми
Звездный Instagram: дачные радости и фото с любимыми

Топ на сегодня

Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании геев в Чечне, новая должность Шнурова и не только
Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы
В Польше разбился спортивный самолет
В Польше разбился спортивный самолет
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180

Еще по теме

Названы регионы России с самыми высокими доходами населения
Эксперты определили регионы с самыми высокими доходами населения
Названы регионы России, жители которых борются за выживание за чертой бедности
Эксперты выстроили регионы РФ по стоимости ЖКХ