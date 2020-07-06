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В сентябре 2020 года в Новгородской области начнет работу второй мобильный «Кванториум»

В сентябре 2020 года в Новгородской области начнет работу второй мобильный «Кванториум»

В сентябре 2020 года в Новгородской области начнет работу второй мобильный «Кванториум», сообщает Министерство образования Новгородской области. 

К участию в проекте подключатся Демянский, Крестецкий, Окуловский, Парфинский, Пестовский, Солецкий, Хвойнинский районы. Ожидается, что в этом году в технопарке смогут обучаться более 2 тысяч детей из 12 муниципалитетов. 

Первый мобильный технопарк «Кванториум» был запущен в Новгородской области в октябре 2019 года. Он появился в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», а также благодаря личной поддержке губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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