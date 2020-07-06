В Совфеде подготовят предложения по защите России от вмешательства извне
"До 1 октября с участием экспертов и заинтересованных структур разработать предложения законодательного характера, направленные на усиление защиты российского государства и общества от любых попыток вмешательства из-за рубежа в наши суверенные дела", - сказал Климов на заседании комиссии в понедельник по итогам голосования по конституции.
Кроме того, факты вмешательства будут отражены в ежегодном докладе комиссии, который планируется подготовить к 15 июля для представления Совету Федерации, сказал сенатор.
Климов также отметил, что имеющуюся в распоряжении комиссии информацию о фактах вмешательства парламентарии могут направить "для последующей правовой оценки, в том числе уголовной, в соответствующие компетентные органы".