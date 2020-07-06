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В Совфеде подготовят предложения по защите России от вмешательства извне

В Совфеде подготовят предложения по защите России от вмешательства извне
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета намерена до 1 октября подготовить поправки в законодательство по защите РФ от вмешательства извне, сообщил глава комиссии Андрей Климов.

"До 1 октября с участием экспертов и заинтересованных структур разработать предложения законодательного характера, направленные на усиление защиты российского государства и общества от любых попыток вмешательства из-за рубежа в наши суверенные дела", - сказал Климов на заседании комиссии в понедельник по итогам голосования по конституции.

Кроме того, факты вмешательства будут отражены в ежегодном докладе комиссии, который планируется подготовить к 15 июля для представления Совету Федерации, сказал сенатор.


Климов также отметил, что имеющуюся в распоряжении комиссии информацию о фактах вмешательства парламентарии могут направить "для последующей правовой оценки, в том числе уголовной, в соответствующие компетентные органы".

# Политика
По материалам: ria.ru

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