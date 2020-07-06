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В Тюменской области запланировано строительство 31 школы

В Тюменской области запланировано строительство 31 школы

На заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор, обсудили реализацию мероприятий по строительству общеобразовательных организаций и вводу новых мест в рамках программы замены деревянных зданий в Тюменской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

Заместитель главы региона, начальник главного управления строительства области Сергей Шустов рассказал, что запланировано строительство 31 школы на 1226 учебных и 416 дошкольных мест. 14 школ, которые предстоит возвести, находятся в труднодоступных районах. 

По словам Шустова, на 1 июля текущего года начато строительство пяти школ, в проекте еще 15. По другим объектам осуществляются конкурсные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ, проводятся государственные экспертизы проектно-сметной документации. 

К сентябрю 2020 года строители планируют сдать начальную школу в деревне Епанчина Тобольского района, еще три школы на 84 учебных и 47 дошкольных мест появятся до конца текущего года в деревне Индери, поселке Курья и селе Касьяново Вагайского района. 

За 2021–2022 годы в Тюменской области построят 27 школ в капитальном и модульном исполнении.

# Общество
По материалам: edu.ru

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