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Венедиктов сообщил о тайных переговорах России с другими странами по делу MH17

Венедиктов сообщил о тайных переговорах России с другими странами по делу MH17Алексей ВенедиктовФото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Россия ведет тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе. Об этом изданию «Гордон» сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

По его словам, таким образом Москва демонстрирует, что никто ей не указ. «Идет разговор о компенсациях и чтобы семьи [погибших] забрали иски», — пояснил Венедиктов.

Также журналист выразил уверенность в том, что самолет был сбит из «российского "Бука", который был предоставлен» ополченцам в Донбассе. «Мы знаем, что были переговоры, что у Украины есть самолеты, у сепаратистов самолетов нет, и нужно шугануть. <...> А дальше "Бук" ушел обратно в Россию», — заявил он.

При этом Венедиктов отметил, что не знает, кто именно навел ракету и кто дал приказ стрелять. «Я продолжаю говорить: "Ребята, почему вы врете, придумываете летчика [Владислава] Волошина (по одной из версий, малайзийский Boeing мог сбить украинский самолет Су-25, пилотируемый летчиком Волошиным — прим. «Ленты.ру»), если "Бук" наш". Наш ли экипаж — это мы еще не знаем», — сказал главред «Эха Москвы».

3 июля стало известно, что окружной суд Гааги по сбитому в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 впервые согласился приобщить к делу данные российской компании «Алмаз-Антей» и заслушать ее эксперта. Утверждалось, что эксперты смогут помочь оценить правдоподобность сценария крушения авиалайнера от ракеты ЗРК «Бук».

В тот же день сообщалось о отказе суда вызывать свидетеля, расследовавшего смерть летчика Владислава Волошина. По мнению стороны защиты, такой допрос мог прояснить возможное отношение украинца к атаке на самолет.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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По материалам: lenta.ru

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