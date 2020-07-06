Власти Колымы объяснили высокий уровень доходов жителей

Алексей Вольцев

Высокий уровень доходов жителей Магаданской области объясняется успехами в золото-, рыбодобывающей отраслях и в энергетике региона, прокомментировал представитель правительства Колымы исследование РИА Новости.

Наибольшие среднестатистические доходы в соотношении к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, согласно исследованию, наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе. Второе место занимает еще один северный нефтегазовый регион — Ненецкий автономный округ. Москва, расположившаяся на третьем месте, отстает от лидера по анализируемому показателю почти на 30%. Четвертую и пятую позицию занимают Чукотка и Магаданская область.