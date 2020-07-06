ВМС Украины готовятся к боевым действиям с Россией

Вадим Карасев

ВМС Украины готовятся к боевым действиям с Россией. Об этом заявил Алексей Неижпапа командующий боевым флотом. Также он отметил, что наступление скорее всего начнется с территории Крыма.

Главком ВМС Украины пояснил, что армия России может попытаться захватить Херсонскую область, чтобы в дальнейшем пустить из Днепра в Крым воду, пишет МК.

Он также отметил, что если будет полномасштабная конфронтация с армией России, то потерь будет очень много как среди военных, так и среди гражданских.

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