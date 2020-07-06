ВМС Украины готовятся к боевым действиям с Россией
Сегодня, 02:48 Вадим Карасев
ВМС Украины готовятся к боевым действиям с Россией. Об этом заявил Алексей Неижпапа командующий боевым флотом. Также он отметил, что наступление скорее всего начнется с территории Крыма.
Главком ВМС Украины пояснил, что армия России может попытаться захватить Херсонскую область, чтобы в дальнейшем пустить из Днепра в Крым воду, пишет МК.
Он также отметил, что если будет полномасштабная конфронтация с армией России, то потерь будет очень много как среди военных, так и среди гражданских.Читайте также: В России назвали главного врага Украины
По материалам: u-f.ru