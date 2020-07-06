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Восемь человек погибли при столкновении двух самолетов

Восемь человек погибли при столкновении двух самолетовФото: Георгий Зимарев / РИА Новости

В американском штате Айдахо столкнулись два легкомоторных самолета. В результате восемь человек погибли, сообщает CNN.

Из затонувших в озере Кер-д'Ален самолетов извлекли только два тела. Остальные шесть человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, но считаются погибшими. Среди них есть как взрослые, так и дети, однако сколько находилось на борту несовершеннолетних, не сообщается.

Отмечается, что воздушные суда нашли с помощью гидролокаторов на глубине в 40 метров. Ожидается, что их поднимут на поверхность в ближайшие два дня.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кросно (Польша) разбился небольшой спортивный самолет. Находившийся внутри 69-летний пилот получил легкие травмы и сам сумел выбраться из кабины.

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По материалам: lenta.ru

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