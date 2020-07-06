За сутки в России выявлено 6611 заразившихся Covid-19, умерли 135 человек

Анастасия Иванова

За последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в России составило 6 611, умерли 135 человек (за день до этого 134). Об этом сегодня, 6 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Уже 11 дней число новых случаев заражения составляет ниже 7 тыс. Общее число заразившихся на сегодгня достигло 687 862.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Москве (0,3%), Московской области (0,5%), Республике Ингушетия (0,5%), Республике Северная Осетия (0,5%), Республике Дагестан (0,6%). Новые 685 случаев выявлены за сутки в Москве, 292 — в Московской области, 289 — в Ханты-Мансийском АО, 280 — в Санкт-Петербурге, 270 — в Свердловской области. Всего в настоящее время в РФ болеют 223 237 человек.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 3 579, до 454 329. Из данных штаба следует, что всего в России вылечились около 66% инфицированных.

Всего от инфекции в РФ умерли 10 296 человек. Это 1,49% от всех заразившихся в России.

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