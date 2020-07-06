За сутки в России выявлено 6611 заразившихся Covid-19, умерли 135 человек
За последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в России составило 6 611, умерли 135 человек (за день до этого 134). Об этом сегодня, 6 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Уже 11 дней число новых случаев заражения составляет ниже 7 тыс. Общее число заразившихся на сегодгня достигло 687 862.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Москве (0,3%), Московской области (0,5%), Республике Ингушетия (0,5%), Республике Северная Осетия (0,5%), Республике Дагестан (0,6%). Новые 685 случаев выявлены за сутки в Москве, 292 — в Московской области, 289 — в Ханты-Мансийском АО, 280 — в Санкт-Петербурге, 270 — в Свердловской области. Всего в настоящее время в РФ болеют 223 237 человек.
Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 3 579, до 454 329. Из данных штаба следует, что всего в России вылечились около 66% инфицированных.
Всего от инфекции в РФ умерли 10 296 человек. Это 1,49% от всех заразившихся в России.
Регион
Выявлено
Новые
Активные
Выздоровело
Умерло
Москва
225545
685
63918
157652
3975
Московская область
59345
292
19644
38754
947
Санкт-Петербург
25816
280
4253
20174
1389
Нижегородская область
18826
212
6249
12309
268
Свердловская область
14303
270
5730
8442
131
Ханты-Мансийский АО
10590
289
5042
5476
72
Ростовская область
10166
91
3156
6869
141
Красноярский край
9716
131
4409
5143
164
Иркутская область
8740
239
5349
3322
69
Воронежская область
8505
146
3461
5000
44
Республика Дагестан
8184
52
1604
6187
393
Челябинская область
7989
128
3751
4150
88
Тульская область
7115
69
1056
5930
129
Саратовская область
7040
99
3222
3773
45
Волгоградская область
6877
94
3504
3329
44
Ямало-Ненецкий автономный округ
6752
197
4053
2654
45
Новосибирская область
6611
106
2350
4145
116
Брянская область
6522
43
1759
4729
34
Ульяновская область
6415
107
2826
3541
48
Краснодарский край
6340
60
1226
5032
82
Калужская область
6321
49
2269
4004
48
Архангельская область
6300
104
2932
3300
68
Мурманская область
6038
135
2313
3704
21
Ставропольский край
5649
80
1885
3660
104
Республика Башкортостан
5638
47
2286
3333
19
Республика Чувашия
5454
68
2385
3029
40
Рязанская область
5433
39
1489
3923
21
Пензенская область
5418
71
440
4928
50
Самарская область
5399
135
2215
3126
58
Курская область
5383
43
1920
3424
39
Кабардино-Балкарская Республика
5297
46
1119
4121
57
Ивановская область
5102
68
1922
3131
49
Республика Тыва
5083
75
3274
1796
13
Ярославская область
5031
40
1249
3763
19
Тамбовская область
4988
44
1740
3229
19
Белгородская область
4857
51
833
3982
42
Смоленская область
4823
41
2134
2619
70
Республика Татарстан
4787
38
1002
3772
13
Орловская область
4741
57
1502
3166
73
Ленинградская область
4740
52
504
4202
34
Приморский край
4732
65
1603
3077
52
Хабаровский край
4726
82
2445
2249
32
Владимирская область
4647
49
1386
3184
77
Алтайский край
4538
124
1229
3264
45
Республика Саха (Якутия)
4504
37
999
3473
32
Оренбургская область
4253
83
1129
3102
22
Республика Северная Осетия — Алания
4135
21
484
3584
67
Омская область
4120
84
1876
2209
35
Пермский край
4017
53
987
2945
85
Липецкая область
3992
34
1413
2561
18
Тверская область
3873
38
936
2854
83
Карачаево-Черкесская Республика
3850
33
1958
1877
15
Республика Коми
3762
67
1755
1972
35
Астраханская область
3698
42
1261
2404
33
Республика Мордовия
3611
34
1147
2437
27
Тюменская область
3560
80
1401
2141
18
Кировская область
3459
55
448
2969
42
Забайкальский край
3399
44
1026
2329
44
Республика Ингушетия
3169
15
603
2497
69
Новгородская область
3142
37
2140
974
28
Республика Бурятия
3141
41
895
2224
22
Республика Марий Эл
3128
28
247
2857
24
Псковская область
3044
26
1616
1400
28
Томская область
2608
51
1185
1403
20
Калининградская область
2539
18
853
1647
39
Камчатский край
2469
47
1041
1400
28
Республика Адыгея
2121
27
605
1502
14
Республика Хакасия
2083
28
615
1450
18
Кемеровская область
2018
74
1072
936
10
Республика Калмыкия
1947
32
803
1118
26
Амурская область
1889
29
936
937
16
Чеченская Республика
1786
14
548
1214
24
Вологодская область
1730
21
400
1313
17
Костромская область
1696
20
624
1051
21
Удмуртская Республика
1537
18
381
1139
17
Республика Карелия
1514
15
831
680
3
Курганская область
1000
53
449
550
1
Сахалинская область
993
40
629
364
0
Магаданская область
935
7
405
526
4
Республика Алтай
869
20
471
397
1
Республика Крым
761
38
182
568
11
Еврейская автономная область
441
3
73
362
6
Севастополь
249
4
53
191
5
Ненецкий автономный округ
158
6
118
40
0
Чукотский автономный округ
140
1
4
135
1