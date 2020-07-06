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Законопроект о медиа не будет рассмотрен в Верховной Раде этим летом

Законопроект о медиа не будет рассмотрен в Верховной Раде этим летом
Законопроект о медиа не будет рассмотрен в стенах Верховной Рады летом 2020 года, сообщила в интервью Радио НВ глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк.

«К сожалению, летом этот законопроект не будет рассматриваться в стенах Верховной Рады, что, я хотела бы подчеркнуть, является очень тревожным», — сказала она.

Герасимюк выразила опасение, что голосование по законопроекту может прийтись на период «информационного хаоса» накануне местных выборов в Украине.
Помимо этого, она назвала «нонсенсом» слухи о том, что с принятием законопроекта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания якобы получит полномочия, противоречащие Конституции и нарушающие свободу слова.

«Я выступаю за то, чтобы Национальный совет не был каким-то „цербером“; органом, который только наказывает. Я вижу нашу работу в широкой просветительский работе, поддержке рынка, информационной работе, создании кодексов вещания, правил», — подчеркнула Герасимюк.

В то же время она добавила, что Нацсовет, «конечно, должен был бы иметь функцию контроля над интернетом».

«Это совершенно не значит, что определенный блогер может быть заблокирован, потому что он не понравится Национальному совету — ну полная ерунда. На самом деле, зарегистрировавшись (а это добровольно), онлайн-медиа получало бы определенные преимущества, потому что оно бы приобретало статус медиа», — заключила она.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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