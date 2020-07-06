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Завершившаяся в ДР Конго эпидемия лихорадки Эбола стала второй в истории по числу жертв

Завершившаяся в ДР Конго эпидемия лихорадки Эбола стала второй в истории по числу жертв

Вспышка геморрагической лихорадки Эбола на северо-востоке Демократической Республики Конго, продолжавшаяся с августа 2018 года, унесла жизни 2280 человек, что делает ее второй по числу жертв в истории этой болезни после эпидемии в Западной Африке в 2013–2017 годах, в результате которой погибло более 11 000 человек.

Всемирная организация здравоохранения и правительство страны объявили об окончании эпидемии 25 июня, спустя 42 дня после последнего случая заражения. «Мы очень гордимся тем, что вышли победителями из эпидемии, которая длилась долгое время и нанесла большой ущерб нашему населению», — сказал Жан-Жак Муйембе Тамфум, один из первооткрывателей вируса Эбола и директор Национального института биомедицинских исследований в Киншасе.

Эпидемия затронула преимущественно провинции Северное Киву и Итури. Оказание медицинской помощи стало здесь особенно сложной задачей, так как этот регион уже четверть века охвачен гражданской войной. За время эпидемии более семидесяти медицинских работников и пациентов подверглись нападениям со стороны вооруженных групп, одиннадцать человек были убиты.

Данная эпидемия стала первым опытом широкого применения вакцины против лихорадки Эбола. Вакцину, разработанную фармацевтической компанией Merck и впервые протестированную во время эпидемии в Западной Африке, получили более 300 тысяч человек, непосредственно контактировавших с заболевшими и их близкими. По словам Муйембе, более 80 % вакцинированных избежали болезни, а у тех, кто все-таки заболел, болезнь проходила в легкой форме.

Также клиническое исследование, проведенное во время эпидемии, показало, что два препарата на основе антител, mAB114 и REGN-EB3, значительно сократили смертность среди людей, которые были госпитализированы вскоре после заражения. Затем эти препараты стали получать все пациенты в центрах лечения Эболы в северо-восточной части ДРК, давшие на это согласие.

Медики и работники государственных органов намерены теперь использовать полученный опыт в организации противоэпидемиологических мер на северо-западе страны, где с 1 июня началась новая вспышка Эболы и уже заразились 18 человек.

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По материалам: polit.ru

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