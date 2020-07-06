Зеленский: «Украина не простит тех, кто не позволил морякам защитить Крым»
Сегодня, 00:18 Лидия Мартынова
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не простит тех, кто не позволил морякам защитить Крым. Правда, точно не понятно, кого именно имел в виду президент.
"Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", - сказал президент во время своей речи по случаю Дня Военно-морских сил.
Зеленский также пообещал сделать все от него возможное, чтобы украинские ВМС стали мощнее, а украинские моряки чувствовали свою важность для страны и государства.
"Наша государственная цель – регулярно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в прошлые годы, во многих смыслах этого слова, Военно-морские силы Украины пытались уничтожить и потопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю всё, чтобы украинский флот был образцом мощи, современности и стал настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем. А город Одесса стал не только морской столицей, а мозгами, сердцем и душой всех военно-морских сил Украины " - сказал он.
По материалам: gogetnews.info