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Зеленский: «Украина не простит тех, кто не позволил морякам защитить Крым»

Зеленский: «Украина не простит тех, кто не позволил морякам защитить Крым»
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не простит тех, кто не позволил морякам защитить Крым. Правда, точно не понятно, кого именно имел в виду президент.

"Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", - сказал президент во время своей речи по случаю Дня Военно-морских сил.
Зеленский также пообещал сделать все от него возможное, чтобы украинские ВМС стали мощнее, а украинские моряки чувствовали свою важность для страны и государства.

"Наша государственная цель – регулярно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в прошлые годы, во многих смыслах этого слова, Военно-морские силы Украины пытались уничтожить и потопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю всё, чтобы украинский флот был образцом мощи, современности и стал настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем. А город Одесса стал не только морской столицей, а мозгами, сердцем и душой всех военно-морских сил Украины " - сказал он.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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