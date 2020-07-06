Жара в Новороссийске спровоцировала дефицит питьевой воды

Вадим Карасев

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко просит жителей города, особенно проживающих в частном секторе, экономно расходовать питьевую воду. Мэр отмечает, что наступившая жара спровоцировала дефицит живительной влаги в некоторых районах города.

Свое обращение глава Новороссийска опубликовал в Instagram. В нем он просит городских жителей частного сектора и сельских жителей, проживающих в станицах Натухаевская и Раевская, в часы подачи воды использовать ее рационально.

Дяченко отмечает, что жители утром и вечером, когда воду подают по централизованным системам, не только набирают ее в накопители, но и начинают поливать огороды. Это, естественно, ведет к падению давления в системах водоснабжения, и многие люди не «видят» воды. Поэтому им приходится заказывать подвоз питьевой воды автоцистернами.

Поэтому Игорь Дяченко убедительно просит экономить питьевую воду, поступающую централизованно. Кроме того глава города сообщил, что подать заявку на подвоз воды автоцистерной можно через аварийно-диспетчерскую службу водоканала, позвонив по телефонам 8 (8617) 30-98-60 или 30-98-61. В станице Раевская можно заказать подвоз воды по телефонам 8 (8617) 270-242 или 270-399.

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