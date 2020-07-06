Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жара в Новороссийске спровоцировала дефицит питьевой воды

Жара в Новороссийске спровоцировала дефицит питьевой воды

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко просит жителей города, особенно проживающих в частном секторе, экономно расходовать питьевую воду. Мэр отмечает, что наступившая жара спровоцировала дефицит живительной влаги в некоторых районах города.

Свое обращение глава Новороссийска опубликовал в Instagram. В нем он просит городских жителей частного сектора и сельских жителей, проживающих в станицах Натухаевская и Раевская, в часы подачи воды использовать ее рационально.

Дяченко отмечает, что жители утром и вечером, когда воду подают по централизованным системам, не только набирают ее в накопители, но и начинают поливать огороды. Это, естественно, ведет к падению давления в системах водоснабжения, и многие люди не «видят» воды. Поэтому им приходится заказывать подвоз питьевой воды автоцистернами.

Поэтому Игорь Дяченко убедительно просит экономить питьевую воду, поступающую централизованно. Кроме того глава города сообщил, что подать заявку на подвоз воды автоцистерной можно через аварийно-диспетчерскую службу водоканала, позвонив по телефонам 8 (8617) 30-98-60 или 30-98-61. В станице Раевская можно заказать подвоз воды по телефонам 8 (8617) 270-242 или 270-399.

Читайте также: Из-за аномальной жары в Краснодаре наблюдаются перебои с подачей электроэнергии
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Международные эксперты оценили голосование по поправкам в Москве
Международные эксперты оценили голосование по поправкам в Москве
Украинской экономике пообещали рекордное падение
Украинской экономике пообещали рекордное падение
Определены победители «космического» конкурса «Большой перемены»
Определены победители «космического» конкурса «Большой перемены»
Стартует третий сезон профориентационного проекта для школьников «Билет в будущее»
Стартует третий сезон профориентационного проекта для школьников
Школы Татарстана получат технику на 18,9 млн рублей в рамках нацпроекта «Образование»
Школы Татарстана получат технику на 18,9 млн рублей в рамках
Стартовала новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»
Стартовала новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»
В Москве состоится форум «Здоровье нации – основа процветания России»
В Москве состоится форум «Здоровье нации – основа процветания России»
В Тюменской области запланировано строительство 31 школы
В Тюменской области запланировано строительство 31 школы
УлГПУ участвует в системе непрерывной подготовки IT-кадров Ульяновской области
УлГПУ участвует в системе непрерывной подготовки IT-кадров
В 2020 году в Пермском крае планируется ввести в эксплуатацию 6 школ на 5,1 тыс. мест
В 2020 году в Пермском крае планируется ввести в эксплуатацию 6 школ
В новороссийский технопарк «Кванториум» открыта запись детей
В новороссийский технопарк «Кванториум» открыта запись детей
Более 20,5 тыс. выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ по русскому языку в первый день
Более 20,5 тыс. выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ по русскому языку

Топ на сегодня

За сутки в России выявлено 6611 заразившихся Covid-19, умерли 135 человек
За сутки в России выявлено 6611 заразившихся Covid-19, умерли 135
Зюганов прокомментировал слова Путина о Конституции СССР
Зюганов прокомментировал слова Путина о Конституции СССР
Тегеран: США не смогли перекрыть экспорт нефти
Тегеран: США не смогли перекрыть экспорт нефти
Зеленский поручил вооружить флот «уничтожителями» Крымского моста
Зеленский поручил вооружить флот «уничтожителями» Крымского моста
Лукашенко пригласил Назарбаева в Белоруссию
Лукашенко пригласил Назарбаева в Белоруссию

Еще по теме

Главой Новороссийска избрали Игоря Дяченко
На Таманском полуострове из-за туристов нет питьевой воды
ЧП в Североуральске: в городе ухудшилось качество питьевой воды
В пострадавшие от ливней приморские села доставили питьевую воду