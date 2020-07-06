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Женщина решила поспорить о масках и случайно вскрыла хитрый обман мужа

Женщина решила поспорить о масках и случайно вскрыла хитрый обман мужаФото: Globallookpress.com

Подписчики Facebook-аккаунта американского телеканала WIS TV принялись обсуждать введение правила, согласно которому ношение защитных масок в некоторых городах штата Южная Каролина становится обязательным. В комментарии пришла женщина по имени Шерил Гилберт (Cheryl Gilbert) и случайно узнала, что ее муж мог хитрым образом обмануть ее.

Как пишет Metro, одна из юзерш рассказала, что из-за маски получила кожную инфекцию. Отвечая на ее комментарий, Гилберт написала: «Мой муж был вынужден носить маску во время командировки, теперь у него хламидиоз». Подписчики паблика попросили женщину уточнить диагноз и отметили, что хламидиоз передается только половым путем, что может говорить о том, что муж ее обманул. Однако скоро Шерил удалила свою публикацию, а на вопросы других комментаторов отвечать не стала.

Вскоре под постом телеканала появились десятки записей, в которых люди выразили свое желание узнать, чем же закончилась эта история. «Да нам плевать на ваши аргументы. Мы хотим знать, как муж Шерил получил хламидиоз», — написала одна из пользовательниц. Другая отметила, что пришла в комментарии только ради того, чтобы понять, как Шерил могла поверить своему супругу.

Ранее в июне пользовательница Reddit поделилась историей о том, как создала фейковый аккаунт в Tinder и вступила в переписку с собственным мужем, который тайно пользовался приложением для знакомств. Она призналась, что не знает, как ей поступить, и попросила совета.

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По материалам: lenta.ru

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