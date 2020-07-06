Звездный Instagram: дачные радости и фото с любимыми

Вадим Карасев

Звезды продолжают наслаждаться теплым летом и активно делятся в соцсетях своими солнечными снимками с фолловерами. Из-за все еще нестабильной ситуации с коронавирусом большинство знаменитостей проводят большую часть своего времени на своих загородных участках, где уже успели обзавестись загаром. Многим западным звездам уже посчастливилось искупаться в море или океане, — остальным же пока приходится довольствоваться бассейном!

В инстаграм-лентах знаменитостей на этой неделе было и много романтичных снимков с любимыми. Кадрами со своими вторыми половинками поделились Анна Седокова, Рита Дакота, Зои Кравиц и многие другие. Нашлось место и трогательным снимкам, сделанным во время теплых посиделок с друзьями, — тут отличились Андрей Малахов, Яна Рудковская и Филипп Киркоров.

Какими снимками наши и западные звезды еще делились на прошедшей неделе, рассказываем в нашей еженедельной фотоподборке!





Елена Летучая





Настя Каменских





Ксения Собчак





Эрика Куталия





Зои Кравиц с супругом Карлом Глусманом





Эшли Грэм





Бритни Спирс





Оливия Уайлд





Кайли Дженнер





Рената Литвинова





Джорджина Родригес





Ким Кардашьян





Кортни и Ким Кардашьян





Тина Канделаки





Орландо Блум





Юлия Снигирь









Светлана Бондарчук





Китти Спенсер





Серена Уильямс с дочерью





Мария Кожевникова





Филипп Киркоров и Юлия Барановская с детьми





Анна Седокова с возлюбленным Янисом Тиммой





Равшана Куркова и Анна Меликян





Белла Хадид





Елена Темникова





Кристина Асмус





Наталья Ионова и Светлана Кузнецова





Рита Дакота с возлюбленным Федором Белогаем





Екатерина Варнава





Тимати





Мария Ивакова





Элджей





Настя Ивлеева





Полина Гагарина с подругой





Регина Тодоренко с сыном Мишей





Светлана Лобода





Вера Брежнева





Нюша





Сергей Лазарев с сыном Никитой





Елена Перминова





Айза Анохина





Дарья Клюкина





Виктория Лопырева





Мария Миногарова





Ляйсан Утяшева





Андрей Малахов, Филипп Киркоров и Яна Рудковская