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Звездный Instagram: дачные радости и фото с любимыми

Звездный Instagram: дачные радости и фото с любимыми

Звезды продолжают наслаждаться теплым летом и активно делятся в соцсетях своими солнечными снимками с фолловерами. Из-за все еще нестабильной ситуации с коронавирусом большинство знаменитостей проводят большую часть своего времени на своих загородных участках, где уже успели обзавестись загаром. Многим западным звездам уже посчастливилось искупаться в море или океане, — остальным же пока приходится довольствоваться бассейном!

В инстаграм-лентах знаменитостей на этой неделе было и много романтичных снимков с любимыми. Кадрами со своими вторыми половинками поделились Анна Седокова, Рита Дакота, Зои Кравиц и многие другие. Нашлось место и трогательным снимкам, сделанным во время теплых посиделок с друзьями, — тут отличились Андрей Малахов, Яна Рудковская и Филипп Киркоров.

Какими снимками наши и западные звезды еще делились на прошедшей неделе, рассказываем в нашей еженедельной фотоподборке!

 


Елена Летучая


Настя Каменских


Ксения Собчак


Эрика Куталия


Зои Кравиц с супругом Карлом Глусманом


Эшли Грэм


Бритни Спирс


Оливия Уайлд


Кайли Дженнер


Рената Литвинова


Джорджина Родригес


Ким Кардашьян


Кортни и Ким Кардашьян


Тина Канделаки


Орландо Блум


Юлия Снигирь



Светлана Бондарчук


Китти Спенсер


Серена Уильямс с дочерью


Мария Кожевникова


Филипп Киркоров и Юлия Барановская с детьми


Анна Седокова с возлюбленным Янисом Тиммой


Равшана Куркова и Анна Меликян


Белла Хадид


Елена Темникова


Кристина Асмус


Наталья Ионова и Светлана Кузнецова


Рита Дакота с возлюбленным Федором Белогаем


Екатерина Варнава


Тимати


Мария Ивакова


Элджей


Настя Ивлеева


Полина Гагарина с подругой


Регина Тодоренко с сыном Мишей


Светлана Лобода


Вера Брежнева


Нюша


Сергей Лазарев с сыном Никитой


Елена Перминова


Айза Анохина


Дарья Клюкина


Виктория Лопырева


Мария Миногарова


Ляйсан Утяшева


Андрей Малахов, Филипп Киркоров и Яна Рудковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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