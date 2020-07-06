Звездный Instagram: дачные радости и фото с любимыми
Сегодня, 00:00 Вадим Карасев
Звезды продолжают наслаждаться теплым летом и активно делятся в соцсетях своими солнечными снимками с фолловерами. Из-за все еще нестабильной ситуации с коронавирусом большинство знаменитостей проводят большую часть своего времени на своих загородных участках, где уже успели обзавестись загаром. Многим западным звездам уже посчастливилось искупаться в море или океане, — остальным же пока приходится довольствоваться бассейном!
В инстаграм-лентах знаменитостей на этой неделе было и много романтичных снимков с любимыми. Кадрами со своими вторыми половинками поделились Анна Седокова, Рита Дакота, Зои Кравиц и многие другие. Нашлось место и трогательным снимкам, сделанным во время теплых посиделок с друзьями, — тут отличились Андрей Малахов, Яна Рудковская и Филипп Киркоров.
Какими снимками наши и западные звезды еще делились на прошедшей неделе, рассказываем в нашей еженедельной фотоподборке!
Елена Летучая
Настя Каменских
Ксения Собчак
Эрика Куталия
Зои Кравиц с супругом Карлом Глусманом
Эшли Грэм
Бритни Спирс
Оливия Уайлд
Кайли Дженнер
Рената Литвинова
Джорджина Родригес
Ким Кардашьян
Кортни и Ким Кардашьян
Тина Канделаки
Орландо Блум
Юлия Снигирь
Светлана Бондарчук
Китти Спенсер
Серена Уильямс с дочерью
Мария Кожевникова
Филипп Киркоров и Юлия Барановская с детьми
Анна Седокова с возлюбленным Янисом Тиммой
Равшана Куркова и Анна Меликян
Белла Хадид
Елена Темникова
Кристина Асмус
Наталья Ионова и Светлана Кузнецова
Рита Дакота с возлюбленным Федором Белогаем
Екатерина Варнава
Тимати
Мария Ивакова
Элджей
Настя Ивлеева
Полина Гагарина с подругой
Регина Тодоренко с сыном Мишей
Светлана Лобода
Вера Брежнева
Нюша
Сергей Лазарев с сыном Никитой
Елена Перминова
Айза Анохина
Дарья Клюкина
Виктория Лопырева
Мария Миногарова
Ляйсан Утяшева
Андрей Малахов, Филипп Киркоров и Яна Рудковская
По материалам: spletnik.ru
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