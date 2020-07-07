Алиев: Азербайджан должен быть готовым к самой критической ситуации

Влада Некрасова

Система здравоохранения Азербайджана должна быть готова к самой критической ситуации, сказал президент республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам. Рассказывая об открытом им накануне, 6 июля, госпитале модульного типа Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, предназначенном для лечения больных коронавирусом Covid-19, азербайджанский лидер отметил, что больница была построена в предельно короткие сроки и готова принять 800 больных.

«Если учесть, что число больных Covid-19 растёт, нам нужны дополнительные койки, и работа в этом направлении ведётся», — отметил глава государства.

Вскоре на этой территории появится ещё одна лечебница модульного типа, что даст возможность разместить более двух тысяч больных, добавил он.

Напомнив о том, что сегодня в Азербайджане уже функционируют пять больниц модульного типа и строится ещё столько же, Алиев подчеркнул, что в будущем этого может быть недостаточно. «Мы должны быть готовы к самой критической ситуации», — подчеркнул президент.

По словам азербайджанского лидера, пациенты с диагнозом Covid-19 проходят лечение в 45 больницах Азербайджана, 36 из них были построены относительно недавно. Нетрудно представить, с какими проблемами сегодня могла столкнуться страна, если бы их не было, заметил он. «Таким образом, сегодня у нас пока достаточно свободных коек. Но мы должны быть готовыми к любой ситуации», — сказал Алиев.

Сохранение в силе карантинного режима в крупнейшей закавказской республике он назвал правильным решением, напомнив при этом, что многие страны сейчас вновь возвращаются к жёстким ограничениям после новых вспышек эпидемии на своих территориях.

«В период пандемии необходимо мобилизовать все наши возможности с тем, чтобы мы вышли из этой ситуации с малыми потерями», — сказал президент.

Отвечая на вопрос, можно ли прогнозировать, как долго в республике продлится карантин, азербайджанский лидер отметил, что пока выйти на положительную динамику не удалось: до сих пор число заражённых превышает число выздоровевших, что создаёт дополнительную нагрузку для системы здравоохранения.

«Поэтому в ближайшем будущем мы увидим, сколько продлится нынешний режим, будет ли он ужесточён или смягчён», — заключил Алиев.

При этом основной причиной распространения заболевания глава государства назвал безответственность некоторых людей, которые не соблюдают простых правил.

По состоянию на утро 7 июля, в Азербайджане подтверждено более 20800 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 258 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.

Согласно решению правительства Азербайджана, в семи городах и Апшеронском районе крупнейшей закавказской республики до 20 июля продлён строгий карантинный режим в связи с распространением Covid-19. «Блокировка» коснулась Баку, Гянджи, Сумгаита, Ленкорани, Евлаха, Масаллы и Джалилабада. «В этот список также включаются три города — Геранбой, Гейгель и Мингячевир, а также пять районов страны — Бардинский, Хачмазский, Самухский, Сиазаньский и Шекинский из-за увеличения в них числа заражений коронавирусной инфекцией за последнее время», — отметили ранее в оперштабе при азербайджанском кабмине.

На время действия жёсткого карантина в Баку с 00.00 4 июля по 06.00 20 июля (23.00 и 05.00 по московскому времени соответственно) прекратило работу метро. Кроме того, в этот период работа общественного транспорта будет приостанавливаться в конце каждой недели. Для снижения динамики заражения Covid-19 также будет запрещено собираться в общественных местах, в том числе на улицах и площадях группами более 5 человек.