Алиев: Азербайджан должен быть готовым к самой критической ситуации
Система здравоохранения Азербайджана должна быть готова к самой критической ситуации, сказал президент республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам. Рассказывая об открытом им накануне, 6 июля, госпитале модульного типа Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, предназначенном для лечения больных коронавирусом Covid-19, азербайджанский лидер отметил, что больница была построена в предельно короткие сроки и готова принять 800 больных.
Вскоре на этой территории появится ещё одна лечебница модульного типа, что даст возможность разместить более двух тысяч больных, добавил он.
Напомнив о том, что сегодня в Азербайджане уже функционируют пять больниц модульного типа и строится ещё столько же, Алиев подчеркнул, что в будущем этого может быть недостаточно. «Мы должны быть готовы к самой критической ситуации», — подчеркнул президент.
По словам азербайджанского лидера, пациенты с диагнозом Covid-19 проходят лечение в 45 больницах Азербайджана, 36 из них были построены относительно недавно. Нетрудно представить, с какими проблемами сегодня могла столкнуться страна, если бы их не было, заметил он. «Таким образом, сегодня у нас пока достаточно свободных коек. Но мы должны быть готовыми к любой ситуации», — сказал Алиев.
Сохранение в силе карантинного режима в крупнейшей закавказской республике он назвал правильным решением, напомнив при этом, что многие страны сейчас вновь возвращаются к жёстким ограничениям после новых вспышек эпидемии на своих территориях.
Отвечая на вопрос, можно ли прогнозировать, как долго в республике продлится карантин, азербайджанский лидер отметил, что пока выйти на положительную динамику не удалось: до сих пор число заражённых превышает число выздоровевших, что создаёт дополнительную нагрузку для системы здравоохранения.
При этом основной причиной распространения заболевания глава государства назвал безответственность некоторых людей, которые не соблюдают простых правил.
По состоянию на утро 7 июля, в Азербайджане подтверждено более 20800 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 258 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.
Согласно решению правительства Азербайджана, в семи городах и Апшеронском районе крупнейшей закавказской республики до 20 июля продлён строгий карантинный режим в связи с распространением Covid-19. «Блокировка» коснулась Баку, Гянджи, Сумгаита, Ленкорани, Евлаха, Масаллы и Джалилабада. «В этот список также включаются три города — Геранбой, Гейгель и Мингячевир, а также пять районов страны — Бардинский, Хачмазский, Самухский, Сиазаньский и Шекинский из-за увеличения в них числа заражений коронавирусной инфекцией за последнее время», — отметили ранее в оперштабе при азербайджанском кабмине.
На время действия жёсткого карантина в Баку с 00.00 4 июля по 06.00 20 июля (23.00 и 05.00 по московскому времени соответственно) прекратило работу метро. Кроме того, в этот период работа общественного транспорта будет приостанавливаться в конце каждой недели. Для снижения динамики заражения Covid-19 также будет запрещено собираться в общественных местах, в том числе на улицах и площадях группами более 5 человек.