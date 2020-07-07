Число приоритетных проектов для рассмотрения в Госдуме может вырасти

Лидия Мартынова

Число приоритетных проектов, которые Государственная дума должна будет рассмотреть до конца весенней сессии, может увеличиться, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее Володин сообщил, что Государственная дума скорректирует график своей работы в июле: вместо двух пленарных недель будет три для рассмотрения 43 приоритетных законопроектов по поддержке граждан и экономики, внесенных правительством РФ.

"Мы сосредоточимся сейчас в июле месяце именно над принятием законопроектов. У нас много приоритетных законопроектов: правительства обозначило порядка 43, но скорее всего, будет еще больше. Поэтому мы завтра начнем работу с рассмотрения отчета Счетной палаты, потом блок постановлений, затем законопроекты третьего, второго и первого чтений", - сказал Володин журналистам по итогам заседания Совета Думы.

Госдуме запланирован отчет председателя правительства, а 23 июля ГД завершает весеннюю сессию.