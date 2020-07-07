Дело Шеремета: суд не определился с судьбой подозреваемой Дугарь из-за неявки прокуроров

Алексей Вольцев

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После того, как Киевский апелляционный суд 6 июля отложил рассмотрение апелляционной жалобы подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, такое же решение 7 июля было принято и в отношении военной медсестры Яны Дугарь.

Рассмотрение апелляции защиты Дугарь суд отложил, на 13 июля.

«Сегодня в очередной раз прокуроры не явились на заседание, за полтора месяца не ознакомились с материалами. В деле 13 прокуроров с 20 мая», — написал в Facebook адвокат Виталий Коломиец.

По словам защитника, суд отложил заседание на 12:15 13 июля.

Коломиец опубликовал копию ходатайства прокуратуры с просьбой отложить заседание в связи с занятостью прокуроров в других судебных заседаниях и необходимостью дополнительно ознакомиться с материалами апелляционной жалобы.

«В деле Шеремета когда вам говорят, что материалы готовы для передачи в суд, то вам открыто врут», — написал защитник.

Напомним, изначально Дугарь находилась под круглосуточным домашним арестом, но в январе этого года его заменили на ночной, обязав подозреваемую находиться дома с 22:00 до 06:00. Затем суд отпустил Дугарь под залог в 168 тысяч гривен с ношением электронного браслета.

4 июля в Киеве устроили акцию поддержки подозреваемых по делу убийства Шеремета «200 дней лжи». Участники акции от парка Шевченко прошли колонной в МВД и Офиса президента с лозунгами: «Свободу Кузьменко», «Свободу Антоненко», «Свободу Дугарь».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что у подозреваемых в убийстве Шеремета музыканта Андрея Антоненко и детского хирурга Юлии Кузьменко в СИЗО начались проблемы со здоровьем.