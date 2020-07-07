Египту «полегчало»: турсезон диктует отступление Covid-19

Анастасия Иванова

Власти Египта накануне, 6 июля, сообщили о 969 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Это первое падение суточного показателя прироста заражённых в крупнейшей арабской республике, начиная с 27 мая.

В общей сложности в Египте, по данным на вечер понедельника, подтверждено 76 222 случая заболевания Covid-19, 3422 пациента с этим диагнозом скончались, включая 79 за последние 24 часа.

Реальные цифры распространения коронавирусной инфекции в стране с населением более 100 млн человек могут быть значительно выше. Не исключено, что местным властям необходимо продемонстрировать определённое «замедление» эпидемии в стране, где пытаются привлечь туристов на фоне глобальной пандемии.

Египет открыл свои курорты для иностранцев на прошлой неделе, после того, как в марте был установлен карантинный режим. Между тем, отмечают западные СМИ, арабская страна не оказалась в первоначальном «безопасном списке» из 15 стран для возобновления поездок в Европейский союз.

Официально на долю туризма приходится 5% ВВП Египта. Но аналитики называют втрое большую цифру — 15%, если учитывать все рабочие места в арабской республике, косвенно связанные с туристическим сектором.

Национальный авиаперевозчик EgyptAir объявил о возобновлении с 1 июля международных рейсов на 29 направлениях. Авиасообщение восстанавливается с 17 пунктами назначения в Европе, 8 — в Африке и на Ближнем Востоке, ещё три рейса будут осуществляться в Северную Америку и Китай.