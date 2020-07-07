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Глава ЦИК объяснила решение публиковать данные с уже закрытых участков

Глава ЦИК объяснила решение публиковать данные с уже закрытых участков
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в интервью РИА Новости объяснила решение ЦИК публиковать данные о голосовании по поправкам к конституции с уже закрытых участков "вольницей" социологов и секретом Полишинеля.

Россияне могли голосовать по поправкам с 25 июня по 1 июля. 29 июня ВЦИОМ опубликовал исследование, согласно которому 76% граждан сообщили, что проголосовали за поправки в основной закон, 23,6% - что против, 0,4% заявили, что испортили бюллетень. Опрос проводился на 800 избирательных участков в 25 регионах. Впоследствии Памфилова сообщала, что это стало причиной, почему ЦИК принял решение выдавать в онлайн-режиме данные о голосовании с закрывшихся в регионах участках.

"Во-первых, эта "вольница" для социологов была только на общероссийском голосовании, поскольку в соответствии со специально принятым для его проведения законом это не было запрещено. Поэтому все наши увещевания и не могли предотвратить их публикацию до закрытия участков для голосования. В ситуации, когда в стране одиннадцать часовых поясов, результаты подсчета голосов в восточных регионах через преждевременное обнародование данных экзитполов, становились просто секретом Полишинеля. Поэтому нами и было принято такое решение", - сказала Памфилова.

# Политика
По материалам: ria.ru

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