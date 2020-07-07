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Град размером с грецкий орех погубил урожай на юге Одесчины: по региону пронесся ураган (фото, видео)

Град размером с грецкий орех погубил урожай на юге Одесчины: по региону пронесся ураган (фото, видео)

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Во вторник, 7 июля, на юг Одесской области обрушилась непогода, натворившая немало бед. Залповый ливень и сильный град выпали в Измаильском, Килийском, Ренийском и Татарбунарском районах, сменив 36-градусную жару. Через регион проходит холодный фронт, объявлено штормовое предупреждение первого уровня опасности. Напомним, 30 июня на Одессу уже обрушивался сильный ливень, что привело к вынужденной остановке транспорта.

Как сообщают в социальных сетях местные жители, у многих оказались побиты окна, крыши и повреждены автомобили.

Также пострадал урожай на огородах и в садах.

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«Итак, весьма скромный в нынешнем году урожай фруктов нынче и вовсе пропал. Размер градин достигал грецкого ореха…» — досадуют сельчане.

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В Измаильском районе у местных фермеров оказались значительно повреждены теплицы. Во многих местах случились аварийные отключения электроэнергии.

В Измаиле затоплены центральные улицы, а в Килие — повалены деревья.

В Измаиле затоплены улицы

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По прогнозу синоптиков, к ночи непогода достигнет Одессы. Уже сейчас, над отдельными районам города гремит гром. Из-за шквального ветра в центре областного центра, на перекрестке улиц Екатерининской и Базарной, а также Екатерининской с Троицкой упали деревья. Перекрыто движение автотранспорта. На придомовой территории по проспекту Небесной Сотни, 33, от порывов ветра упал тополь. Пострадал мужчина, его госпитализировали с травмами в горклинбольницу № 11.

Напомним, атмосферный фронт, который пришел в Украину, несет с собой дожди с грозами и, возможно, смерчи.

В Сумской области во время урагана погиб 13-летний школьник, которому на голову упала толстая ветка дерева.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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