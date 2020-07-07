Иран поставил «рекорд» по смертности с начала эпидемии Covid-19

Анастасия Иванова

Суточная смертность в Иране от заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 поставила новый антирекорд. За последние 24 часа в Исламской Республике скончались 200 пациентов с диагнозом Covid-19. Это самый высокий показатель с начала эпидемии в стране, передаёт сегодня, 7 июля, новостное агентство Mehr.

Выступая во вторник на ежедневном брифинге, пресс-секретарь Министерства здравоохранения ИРИ Сима Садат Лари сообщила о 2637 новых случаях заражения за минувшие сутки, в результате чего общее количество инфицированных в Иране увеличилось до 245 688 человек. Жертвами эпидемии на сегодняшний день стал 11 931 заболевший Covid-19.

Минздрав ИРИ наиболее затронутыми распространением заболевания (красный цвет эпидемиологической опасности) указал провинции Хузестан, Западный Азербайджан, Восточный Азербайджан, Курдистан, Керманшах, Бушер, Хорасан-Резави, Илам и Хормозган. Эпидситуацию в провинциях Тегеран, Исфахан, Мазендеран, Голестан, Хамедан, Альборз, Йезд, Ардебиль, Систан и Белуджистан, Керман иранское ведомство здравоохранения назвало «тревожной».

Ухудшение ситуации привело к тому, что некоторые ранее благополучные в эпидемиологическом плане иранские провинции были классифицированы как «красные» — самый высокий уровень по шкале риска с цветовой кодировкой Исламской Республики.

27 июня правительство Ирана запустило кампанию под названием «Я ношу маску» и призвало жителей страны с населением более 83 млн человек соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Каждые 33 секунды один житель Ирана заражается Covid-19, каждые 10 минут — умирает от этой болезни, озвучили ранее представители Минздрава ИРИ крайне неутешительную статистику.

Напомним, Иран стал эпицентром распространения коронавируса в Ближневосточном регионе. Первый случай инфицирования Covid-19 в стране был зарегистрирован 19 февраля в священном для шиитов городе Кум. В поисках баланса между охраной общественного здоровья и защитой экономики правительство президента Хасана Роухани воздержалось от тотальных блокировок городов, подобных тем, которые были введены во многих других странах, но пошло на закрытие школ и университетов, запретило культурные, религиозные и спортивные мероприятия. В стране с 20 апреля была возобновлена работа торговых центров и рынков. С 11 апреля в провинциях Ирана и с 18 апреля в его столице разрешена экономическая деятельность с «низким уровнем риска» (небольшие торговые точки и мастерские, фабричные производства).