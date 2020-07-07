Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Юридически возможно: Украина рассматривает вариант введения миротворцев ОБСЕ на Донбасс

Юридически возможно: Украина рассматривает вариант введения миротворцев ОБСЕ на Донбасс

Юридически возможно: Украина рассматривает вариант введения миротворцев ОБСЕ на Донбасс

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Для того, чтобы прекратить военные действия на оккупированном Донбассе, который даже сторонники «русского мира» считают «помойкой», Украина рассматривает вариант введения туда миротворческой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По его словам, это единственный вариант, на который может согласиться российская сторона, но этот момент в переговорах еще не наступил.

«Мы у себя это обсуждаем, мало того, мы пошли еще дальше, сейчас изучаем беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни этого не делали, но юридически это возможно. Главное, чтобы все к этому сегодня были готовы», — пояснил он.

Также Резников еще раз подчеркнул, что во время встречи советников «нормандской четверки» в Берлине российская сторона не выдвигала никаких ультиматумов по поводу изменений к Конституции Украины — по так называемому «особому статусу Донбасса».

Он считает, что история о якобы ультиматумах от России является надуманной, да и вообще это слово нельзя применять к переговорам в Берлине.

«Задачей для минской трехсторонней контактной группы является обсуждение правовых аспектов минских соглашений, в том числе закона, который сокращенно мы называем особым статусом. И такой закон парламент Украины прошлой каденции принял, его действие продлено до 31 декабря текущего года парламентом уже этой каденции. Это и есть элемент минских соглашений», — пояснил он.

При этом министр по вопросам реинтеграции в очередной раз подчеркнул, что о внесении особого статуса Донбасса в украинскую Конституцию не может быть и речи.

«Ранее с российской стороны звучало, что особый статус должен быть включен в Конституцию Украины. Но никакого особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей и любых других районов также в Конституции Украины быть не может», — подчеркнул Резников.

Напомним, 3 июля в Берлине состоялись переговоры советников «нормандской четверки», которые продолжались около 10 часов. После завершения переговоров, представитель России заявил, что стороны не смогли договориться по поправкам к Конституции Украины с целью закрепления особого статуса Донбасса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России также не видят необходимости в присоединении оккупированных территорий Донбасса, считая их частью Украины.

21 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Москва утратила доверие к Вашингтону — МИД России
Москва утратила доверие к Вашингтону — МИД России
Британский монетный двор выпустил памятные монеты с Элтоном Джоном
Британский монетный двор выпустил памятные монеты с Элтоном Джоном
Попавший в реанимацию актер из «Папиных дочек» раскрыл причину своих травм
Попавший в реанимацию актер из «Папиных дочек» раскрыл причину своих
Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
Индия закупит российского оружия и запчастей на 800 миллионов долларов
Индия закупит российского оружия и запчастей на 800 миллионов долларов
В Госдуме оценили вероятность превращения собора Святой Софии в мечеть
В Госдуме оценили вероятность превращения собора Святой Софии в мечеть
Венедиктов объяснил скандальные высказывания Соловьева желанием нравиться Путину
Венедиктов объяснил скандальные высказывания Соловьева желанием
Лунный день сегодня 7 июля 2020 года
Лунный день сегодня 7 июля 2020 года
Европа отказалась пойти на попятную в торговом споре с США
Европа отказалась пойти на попятную в торговом споре с США
В ЦИК рассказали о сложностях при проведении голосования по поправкам
В ЦИК рассказали о сложностях при проведении голосования по поправкам
Командующий ВМС Украины собрался в Севастополь — эксперт поставил диагноз
Командующий ВМС Украины собрался в Севастополь — эксперт поставил

Топ на сегодня

За сутки в России выявлено 6611 заразившихся Covid-19, умерли 135 человек
За сутки в России выявлено 6611 заразившихся Covid-19, умерли 135
Лукашенко пригласил Назарбаева в Белоруссию
Лукашенко пригласил Назарбаева в Белоруссию
Назван приоритет Путина
Назван приоритет Путина
В Днепропетровской области облили краской офис "Оппозиционной платформы"
В Днепропетровской области облили краской офис "Оппозиционной
Комиссия правительства одобрила поправки в проект о режимах в инновациях
Комиссия правительства одобрила поправки в проект о режимах в

Еще по теме

Представитель ОБСЕ: отправка вооруженной миссии в Донбасс - сложная задача
Порошенко выступил против участия России в миротворческой миссии
Белорусские миротворцы готовы помочь Донбассу
Украина хочет заполучить армию в голубых касках, чтобы зачистить Донбасс