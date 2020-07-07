Киев хочет добиться введения миротворцев ОБСЕ в Донбасс
Введение миротворцев Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбасс юридически возможно, и Киев задумался о таком варианте. Об этом, как передает РБК, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Возможность ввести международные миротворческие силы в Донбасс обсуждается с 2015 года. При этом миротворцы ООН не могут войти на его территорию без согласия конфликтующих сторон. Президент России Владимир Путин поддержал введение миротворцев в Донбасс, но только для обеспечения безопасности работающей в районе конфликта миссии ОБСЕ.
Ранее Резников, как уже сообщало ИА Newstes, заявил, что Россия готова пойти на уступки по нескольким вопросам в переговорах по Донбассу. По мнению Резникова, компромиссы могут быть достигнуты по вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц, режима прекращения огня, разминирования, строительства новых контрольных пунктов въезда/выезда и открытия «сепаратистами» уже действующих КПВВ.