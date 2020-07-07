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Киев хочет добиться введения миротворцев ОБСЕ в Донбасс

Киев хочет добиться введения миротворцев ОБСЕ в Донбасс

Введение миротворцев Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбасс юридически возможно, и Киев задумался о таком варианте. Об этом, как передает РБК, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«Изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не было. Но формально, юридически это возможно», — отметил Резников.

Возможность ввести международные миротворческие силы в Донбасс обсуждается с 2015 года. При этом миротворцы ООН не могут войти на его территорию без согласия конфликтующих сторон. Президент России Владимир Путин поддержал введение миротворцев в Донбасс, но только для обеспечения безопасности работающей в районе конфликта миссии ОБСЕ.

Ранее Резников, как уже сообщало ИА Newstes, заявил, что Россия готова пойти на уступки по нескольким вопросам в переговорах по Донбассу. По мнению Резникова, компромиссы могут быть достигнуты по вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц, режима прекращения огня, разминирования, строительства новых контрольных пунктов въезда/выезда и открытия «сепаратистами» уже действующих КПВВ.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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