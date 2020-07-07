Командующий ВМС Украины собрался в Севастополь — эксперт поставил диагноз

Алексей Вольцев

Украинский политический класс годами не может сформировать внятную внешнюю политику, заявил политолог Александр Асафов, комментируя намерения командующего украинским флотом контр-адмирала Алексея Неижпапы вернуться в Севастополь — «главную базу ВМС Украины».

«Уже долгие годы вместо формулирования связной внешней политики, однозначной, понятной, пусть и враждебной к России или кому-то еще, украинский политический класс живет шизофренического ряда высказываниями. Это делают действующие военные, действующие дипломаты, бывшие военные, бывшие дипломаты, журналисты — весь тот набор замечательных людей, который на Украине называют отдельным словом „политикум“… Они генерируют и внутреннюю, и внешнюю политику через абсурдные высказывания, чтобы воздействовать на новостную повестку», — сказал Александр Асафов в эфире радио Sputnik.

Ранее Алексей Неижпапа заявил, что прослужил в Севастополе всю жизнь и пообещал туда вернуться. «Главная база Военно-морских сил Украины — это Севастополь. Я от этой идеи, принципа и месседжа никогда не откажусь», — заявил командующий в интервью газете «Думская». При этом Неижпапа сообщил, что не намерен посещать Крым, пока полуостров не станет украинским.

«Я поеду в Крым только тогда, когда там будет наш сине-желтый флаг. Все. Точка», — сказал он.

По мнению Александра Асафова, обсуждать по существу эти заявления бессмысленно, поскольку они оторваны «и от здравого смысла, и от реальности, и от реальных политических и военных обстоятельств».

«Можно лишь в целом рассмотреть такое явление как „украинский политический комментарий“ — вот он такой. По этим комментариям можно, конечно, ставить диагнозы. Но они так видят политику», — отметил Асафов.

Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными планами действий, которые, по их мнению, позволят «вернуть» Крым Киеву.