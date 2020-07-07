Командующий ВМС Украины собрался в Севастополь — эксперт поставил диагноз
Украинский политический класс годами не может сформировать внятную внешнюю политику, заявил политолог Александр Асафов, комментируя намерения командующего украинским флотом контр-адмирала Алексея Неижпапы вернуться в Севастополь — «главную базу ВМС Украины».
Ранее Алексей Неижпапа заявил, что прослужил в Севастополе всю жизнь и пообещал туда вернуться. «Главная база Военно-морских сил Украины — это Севастополь. Я от этой идеи, принципа и месседжа никогда не откажусь», — заявил командующий в интервью газете «Думская». При этом Неижпапа сообщил, что не намерен посещать Крым, пока полуостров не станет украинским.
По мнению Александра Асафова, обсуждать по существу эти заявления бессмысленно, поскольку они оторваны «и от здравого смысла, и от реальности, и от реальных политических и военных обстоятельств».
Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными планами действий, которые, по их мнению, позволят «вернуть» Крым Киеву.